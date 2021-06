Veja a ordem para assistir a franquia de 'Velozes e furiosos'

| Foto: Divulgação

Com cenas de ação surreais e a volta de um personagem marcante, o nono filme da franquia "Velozes e furiosos" estreou no Brasil nesta quinta-feira (24), com atraso de um ano, devido à pandemia. A expectativa dos fãs do blockbuster também se dá por conta do retorno do diretor Justin Lin, que comandou cinco filmes da saga estrelada por Vin Diesel — quinto ator mais bem pago do mundo — e Paul Walker.

A franquia começou com uma bilheteria mundial de US$ 207 milhões (R$ 1 bilhão) e arrecadou US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) nos últimos dois títulos da série. Passadas duas décadas, a Universal Pictures já planeja o fim da saga "Velozes e furiosos", que deverá acabar após o lançamento do 11º longa, com Lin na direção.

A expectativa é de que os últimos filmes também contem com a participação de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Além deles, Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham deverão retornar.

No nono capítulo da saga, Dom Toretto (Vin Diesel) terá como rival o próprio irmão, Jakob (John Cena), que estava desaparecido — e nunca foi mencionado nos filmes anteriores. Na trama, Jakob trabalha para Cipher (Charlize Theron) e quer se vingar de Dom, que precisará reunir seus velhos amigos para enfrentá-lo. Outra curiosidade é que o “F9” traz a volta do personagem asiático Han Lue, interpretado pelo ator Sung Kang, após a campanha 'Justiça para Han', feita pelos fãs pedindo o retorno do personagem.

A cantora Anitta marca presença na trilha sonora do filme com a faixa “Furiosa”. A trilha tem ainda artistas como Skepta, A$ap Rocky, Trippie Redd, Offset e Pop Smoke.

Com o lançamento de 'Velozes e Furiosos 9', saiba qual a ordem correta para assistir a franquia.

Velozes e Furiosos (2001)



O policial Brian O’Connor (Paul Walker) entra infiltrado no mundo dos famosos “rachas”, as corridas ilegais entre carros para juntar provas e capturar o personagem de Vin Diesel, Dominic Toretto, procurado pelo FBI por liderar a gangue. Ele não contava, porém, que se envolveria com a irmã de Dom, Mia (Jordana Brewster), e se tornaria amigo dele. Brian, então, fica dividido entre honrar sua missão e seus princípios ou seguir com os laços que criou com a família na qual ficou tanto tempo infiltrado.

+ Velozes e + Furiosos (2003)

No segundo filme da franquia, Vin Diesel sai e entram Roman Pierce (Tyrese Gibson) e Tej (Ludacris) ajudando Brian O’Connor (Paul Walker) a capturar um chefão do crime organizado em Miami, novamente infiltrado. O par romântico do galã, dessa vez, é Eva Mendes.

Velozes e Furiosos 4 (2009)

Nesse filme, o elenco original (Walker, Diesel, Brewster e Michelle Rodriguez) retorna. Brian é um agente do FBI que conta com a ajuda de Toretto para capturar um líder do tráfico de drogas. Essa foi a primeira vez na saga que o enredo teve mais destaque do que os carros turbinados. O sucesso e a bilheteria de US$ 363 milhões garantiram a continuação.

Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

A trama se passa no Rio, onde o grupo de Toretto busca fugir das autoridades. O quinto filme traz de volta destaques dos outros filmes, como Roman Pierce (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Han e Gisele (Gal Gadot). Uma das cenas mais marcantes é uma luta entre Vin Diesel e The Rock, com direito a parede quebrada e dezenas de socos. Outras cenas de ação chamam a atenção, como quando um cofre gigante é arrastado pelas ruas.

Velozes e Furiosos 6 (2013)

Com ação do começo ao fim, o longa traz de volta Luke Evans como o vilão Owen Shaw.Michelle Rodriguez, cuja personagem teria morrido no quarto filme retorna para a trama. A atriz revelou em entrevista que não sabia da volta de sua personagem até ver a cena pós-créditos do quinto longa. O filme ainda faz ligação com Desafio em Tóquio e teve US$ 788 milhões em bilheteria.

Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2016)

O terceiro filme trouxe grandes mudanças no elenco. O protagonismo ficou com Sean Boswell (Lucas Black), um jovem rebelde que foi enviado para Tóquio pela mãe na tentativa de tomar um rumo na vida. Lá, Sean conhece Han (Sung Kang), líder de uma gangue de corredores que estende a mão para o rapaz e o ensina lições valiosas sobre a vida. Esse foi o filme com menor bilheteria na franquia (US$ 158 milhões), além de ser o único até o sétimo filme a não ter Paul Walker no elenco.

Velozes e Furiosos 7 (2015)

Esse foi o filme de maior sucesso entre todos os da franquia. Elogiado pela crítica especializada e pelo público, o longa foi totalmente adaptado por conta da morte de Paul Walker antes do término das gravações do filme. O ator morreu em um acidente de carro em 2013, aos 40 anos. Efeitos especiais e dois irmãos de Paul foram os recursos encontrados pela produção para finalizar o filme sem matar o personagem Brian O’Connor. Ele termina sua história aposentado.

No sétimo filme, a família de Dom luta contra Deckard Shaw (Jason Statham), irmão do vilão do sexto filme que busca vingança, e salva a hacker Ramsey (Nathalie Emmanuel), que se torna parte do grupo. A bilheteria arrecadou cerca de 1,5 bilhão de dólares.

Velozes e Furiosos 8 (2017)

O longa foi o primeiro depois de Desafio em Tóquio a não contar com Paul Walker e Jordana Brewster no elenco. Na trama, Toretto sofre chantagem da ciberterrorista Cipher (Charlize Theron) e é obrigado a trabalhar para ela, que mantém a ex-namorada Elena (Elsa Pataky) e seu filho como reféns. O longa foi o segundo da franquia a ultrapassar o marco de US$ 1 bilhão na bilheteria, arrecadando US$ 1,2 bilhão e se tornando o 2º maior sucesso comercial da série de filmes.

Velozes e Furiosos 9 (2021)

O nono filme da série traz Dominic Toretto (Vin Diesel) reencontrando seu irmão Jacob Toretto (John Cena), que é estimulado por Cypher (Charlize Theron) e Magdalene Shaw (Helen Mirren) a executar um plano de vingança. É hora de Dom reunir a irmã Mia (Jordana Brewster) e a família de fiéis amigos, como Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) e Han (Sung Kang). Do mesmo diretor de Velozes & Furiosos 6 (2013) e Velozes & Furiosos 5 (2011) e Velozes & Furiosos 4 (2009).

