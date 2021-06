Grupo de Dança Ágata é destaque cultural em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - A dança é um dos elementos fundamentais para a cultura de Presidente Figueiredo (a 107 km da capital). Apesar da pandemia, ela continua viva e dando frutos. Referência na ‘Terra das Cachoeiras’, o Grupo de Dança Ágata, conhecido também como Garantido Show Figueiredo, mantém o espírito da atividade cultural vivo.

Criado em 2006 pela professora Katiúscia Nunes, de 43 anos, o Grupo Ágata foi vencedor do Festival Folclórico de Presidente Figueiredo por 12 anos consecutivos, entre 2007 e 2019, na categoria “Ritual indígena” e já faz parte da história da cultura do município.

Parintinense, Katiúscia mora em Presidente Figueiredo há 22 anos e explica como nasceu o grupo de dança.

" Quando cheguei a Figueiredo, me reuni com vários professores que eram de Parintins e eles me deram a ideia de criar um grupo de dança, porque aqui só tinha um, na época. Como fui dançarina do Garantido e Caprichoso antes de vir para cá, decidi criar, com a ideia de mostrar um pouco da cultura da minha terra " Katiúscia Nunes, de 43 anos, fundadora do grupo

Entre muitos dançarinos do Ágata, o jovem Gleyson Moraes, de 25 anos, é um dos destaques do grupo de dança ao longo dos anos. “Eu entrei no Ágata com 11 anos, através de um amigo, e eu me interessei. Na época, era só eu e meu amigo de crianças, o resto das pessoas eram adolescentes e adultos, olhei eles dançarem, vi que os passos eram difíceis, mas decidi que queria aprender. Daí para frente, eu me entreguei ao Ágata”, explicou o dançarino.

Boi Garantido

Ágata participa do Festival Folclórico de Parintins desde 2008 ao lado do Garantido | Foto: Divulgação

O Ágata participa do Festival Folclórico de Parintins desde 2008 ao lado do Boi-Bumbá Garantido, e, por conta disso, é conhecido como Garantido Show de Presidente Figueiredo, por ser a principal filial do boi na ‘Terra das Cachoeiras'.

" De 2014 em diante começamos a ganhar um maior espaço com o garantido, fizemos lendas, rituais, e também parte do ‘tribão’. Em 2016, foi quando explodimos com a apresentação ‘os macacos vermelhos’, fizemos a parte central dela, sendo realizado entre Garantido Show Figueiredo, Manaus e Parintins. Quando os meninos começaram a se pendurar em galhos como se fossem animais, aquilo foi impactante, a ponto de trazer a vitória para o Garantido naquele ano " Katiúscia Nunes, de 43 anos, fundadora do grupo

Pandemia

Por conta da Covid-19, o Festival Folclórico de Presidente Figueiredo não é realizado desde 2020, mas o grupo de dança continua apresentando-se pelo Garantido, somente fora do município. “Tenho muita expectativa que em breve eu possa voltar a apresentar o meu grupo para o festival daqui do município, trazer Parintins para Figueiredo e executar um grande espetáculo”, finaliza Katiúscia.

