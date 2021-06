Fametro promove terceira edição da FEST LIVE e enaltece o ritmo do AM

Fametro conclui o semestre acadêmico exaltando a cultura do Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Para quem está com saudades do ritmo do Boi Bumbá, a FAMETRO e a FACULDADE SANTA TERESA promovem no próximo sábado ( 2),a partir das 19h, a terceira edição da FAMETRO FEST LIVE, reunindo as principais vozes da Amazônia: David Assayag, Sebastião Jr. e Edmundo Oran.

O diferencial da transmissão deste ano será um cenário temático caboclo, com iluminação cênica e sonorização de referência. Tudo isso criado por produtores que são referência na área, idealizadores de projetos do Festival Folclórico de Parintins. O evento começa às 19h e será transmitido no canal do youtube da Fametro: h ttps://www.youtube.com/c/Fametro_oficia l

A Live Fest foi organizada para promover e celebrar a cultura do Amazonas e cuja programação cultural marca a conclusão do semestre, período em que alunos e professores enfrentaram mais um desafio imposto pela pandemia.

O evento virtual será realizado em parceria com a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé, da etnia Sateré Mawé, originária do Baixo Rio Amazonas, que se organizaram em Manaus e criaram a Associação de Mulheres Indígenas. Durante a live, a Instituição receberá, em uma plataforma online, doações que serão revertidas em prol dessa associação.

De acordo com a assessoria, seis famílias dessa etnia viviam da venda de colares, brincos e pulseiras, feitos de sementes, madeiras e penas, em eventos e no comércio. A pandemia prejudicou as vendas e, dessa forma, a Fametro irá disponibilizar o QR Code para doações a quem puder ajudá-las.

A artesã Samela Sateré Mawé, da Associação, agradece à instituição. “É importante que as Instituições busquem, de alguma forma, ajudar os povos indígenas. Nós, da Associação, somos gratas, principalmente nesse momento tão triste de pandemia”, disse.

Agenda:

Fametro Fest Live

Data: 02.07.2021

Horário: 19 horas