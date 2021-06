Cumprindo todos os protocolos, bumbás ensaiam para Live Parintins 2021

Testes para detecção do novo coronavírus foram feitos em todos os participantes envolvidos no evento | Foto: Divulgação

Parintins - Os ensaios para a Live Parintins de 2021, em alusão ao Festival Folclórico, foram estritamente segundo os protocolos de saúde: entre as medidas de segurança, houve testagem de todos os participantes, aferição de temperaturas, distanciamento social e higienização das mãos com álcool em gel.

O cumprimento dos protocolos foi a principal exigência do Governo do Estado para que a live pudesse ocorrer com segurança para todos.

Desde a última quarta-feira (23), equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realizaram testes para detecção do novo coronavírus em todos os participantes envolvidos no evento, incluindo equipes de apoio, brincantes e itens dos bois.

A live será transmitida a partir das 20h30 deste sábado (26/06) no canal 4 da TV aberta.

Os últimos ajustes para a Live Parintins 2021 foram feitos no ensaio desta sexta-feira | Foto: Divulgação

Medidas de segurança

Os últimos ajustes para a Live Parintins 2021 foram feitos no ensaio desta sexta-feira (25/06). Itens de Caprichoso e Garantido ressaltaram a importância do cumprimento de todos os protocolos.

"Nós vamos fazer uma live muito importante, principalmente, para a cidade de Parintins. É muito bom saber que todos foram testados e ninguém estava com Covid, isso é muito importante para a gente. O Caprichoso vem, como sempre, lindo, bonito, muito grande, por mais que seja uma live, o Caprichoso nunca entra para brincar, a gente entra para ganhar", anunciou Prince do Caprichoso, que defende o item número 6 - Amo do Boi.

"Primeira coisa que eu fiz em Parintins foi chegar aqui no Bumbódromo e fazer o meu exame, deu negativo, recebi minha pulseirinha e, com essa pulseira, tive acesso ao ensaio de hoje. Então está tudo muito bem controlado", observou o amo do boi do Garantido, João Paulo Faria.

A realização do espetáculo tem como objetivo manter viva a tradição do Festival Folclórico de Parintins - que não acontecerá pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia de Covid-19; e, sobretudo, de movimentar a economia do município e gerar renda para trabalhadores dos bumbás que vivem do Festival.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Live acende a magia do Festival de Parintins em tempos de pandemia

Festival de Parintins é cancelado pelo segundo ano devido à pandemia