Festival de Parintins 2021: Bumbás se apresentam em live

Apresentação ocorreu no mesmo dia em que mutirão de vacinação imunizou mais de 5 mil pessoas em Parintins | Foto: Divulgação/Secom

Parintins - Pelo segundo ano consecutivo, o Festival de Parintins não pôde ocorrer devido à pandemia. Porém, na intenção de celebrar a festa tradicional parintinense, foi organizada uma grande apresentação dos bois, sem presença de público na arena.



O momento contou com uma transmissão pela televisão e pela internet, diretamente do Bumbódromo de Parintins no sábado (26). No mesmo dia, o mutirão 'Vacina Amazonas' imunizou mais de 5 mil pessoas no município.

Antes das apresentações, os participantes realizaram testes para a Covid-19 e aderiram ao uso de máscara, respeitando o distanciamento social, além da aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel.

O momento contou com uma transmissão pela televisão e pela internet, diretamente do Bumbódromo de Parintins no sábado (26). No mesmo dia, o mutirão 'Vacina Amazonas' imunizou mais de 5 mil pessoas no município.

“A cidade vai recebendo esse apoio nesse momento tão difícil, em que as restrições nos impedem de movimentar a economia da cultura como habitualmente se faz nesse período do ano”, concluiu o secretário.

O bumbá apresentou 15 módulos alegóricos, duas tribos, dois tuxauas, lamparineiros, batucada, vaqueirada e bailado corrido | Foto: Divulgação/Secom

A segurança em Parintins foi reforçada com efetivo de 140 militares desde a última segunda-feira (21), principalmente no entorno do Bumbódromo.



“Usamos cooperações também aqui no Bumbódromo e na cidade de Parintins como um todo. Fizemos um acordo para informar à população que não viesse para a live e nem para o ensaio, porque o decreto ainda está em vigor e a pandemia não acabou”, observou o comandante do Policiamento do Interior da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tenente-coronel Carliomar Brandão.

Sobre a apresentação

O Caprichoso, primeiro boi a se apresentar neste sábado, levou para a arena “Cultura que Resiste”, afirmando que, em tempos de pandemia, quando os palcos esvaziaram, bailarinos ficaram sem dança e músicos ficaram sem som, o povo Caprichoso resistiu.

Antes das apresentações, os participantes realizaram testes para a Covid-19 | Foto: Divulgação/Secom

O Garantido apresentou a temática “Eu amo Parintins”, apostando em uma live compacta, voltada à identidade da Baixa do São José e ao princípio universal da solidariedade. O objetivo do Boi do Povão foi promover um espetáculo folclórico e emocionante. O bumbá apresentou 15 módulos alegóricos, duas tribos, dois tuxauas, lamparineiros, batucada, vaqueirada e bailado corrido.



Leia mais:

Artistas do Garantido e Caprichoso recebem cestas básicas do Governo

Em Parintins, mais de 5 mil pessoas são vacinadas em mutirão