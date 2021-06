Amazonense recebe prêmio 'Diana' por trabalho humanitário

Raquely Malveira recebe prêmio 'The Diana Award', criado pelo governo britânico em homenagem ao trabalho humanitário da Princesa Diana e que busca premiar iniciativas jovens para ajudar quem precisa. | Foto: Divulgação

Manaus - A ativista de direitos humanos manauara Raquely Portela Malveira, 25, recebeu o mais alto reconhecimento que um jovem pode obter por suas ações sociais e trabalho humanitário: o Prêmio Diana, destinado a pessoas excepcionais entre 9 e 25 anos, que estão criando mudanças sociais positivas no mundo.

Um mês após se tornar advogada, Raquely co-fundou a Comissão dos Direitos de Refugiados e Imigrantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM). Dois anos e meio depois, a comissão atualmente formada por onze advogadas e advogados e presidida voluntariamente por Raquely, já alcançou mais de 2.700 refugiados e imigrantes no Amazonas.

Entre as atividades da comissão, estão orientação jurídica gratuita, palestras sobre legislação brasileira e oferecimento de cursos de língua portuguesa. A comissão também auxilia na revalidação de diplomas, além de realizar ações sociais como doações de comida, roupa, álcool em gel e máscaras no combate à Covid-19.

Raquely co-fundou Comissão dos Direitos de Refugiados e Imigrantes da OAB-AM. | Foto: Divulgação

A cerimônia, que normalmente aconteceria de maneira presencial, no Reino Unido (Londres), devido a pandemia foi realizada virtualmente.



" Para mim, esse prêmio representa o reconhecimento de uma luta diária que não é só minha, mas também dos meus colegas da comissão e de milhares de jovens ao redor do mundo que se dedicam em promover os direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade. É um trabalho desafiador, mas que nos ensina diariamente sobre empatia, respeito e gratidão " ,, afirmou a advogada

Raquely também falou um pouco sobre o prêmio que recebeu - maior honraria que um ativista humanitário entre 9 e 25 anos pode receber no mundo.

" Fico lisonjeada com o reconhecimento, principalmente por tudo o que esse prêmio representa. A Princesa Diana sempre foi uma inspiração para mim pelo seu altruísmo, carisma e humildade. E, assim como ela, também acredito que os jovens têm o poder de transformar o mundo. Por isso, me sinto honrada pela confiança em mim depositada de levar o seu legado adiante. Espero poder inspirar outros jovens a serem parte da solução e protagonistas de suas próprias histórias " ,, reflete Raquely

Sobre o prêmio

O Prêmio Diana foi criado em 1999 pelo governo britânico, com o objetivo de continuar o legado da Princesa Diana, estabelecendo uma maneira formal de reconhecer os jovens que estavam indo além do esperado em suas comunidades locais. Em 2006, tornaram-se uma instituição de caridade independente, e contam com o apoio de William e Harry, o Duque de Cambridge e o Duque de Sussex.

Os vencedores do prêmio são nomeados por pessoas que conhecem os jovens profissionalmente e reconhecem seus esforços como uma contribuição positiva para a sociedade. Através de um rigoroso processo de nomeação, deve-se demonstrar o impacto do nomeado em cinco áreas-chave: Visão, Impacto Social, Inspirando Outros, Liderança Jovem e Jornada de Serviço a Comunidade.

Os vencedores do prêmio são nomeados por pessoas que conhecem os jovens profissionalmente e reconhecem seus esforços como uma contribuição positiva para a sociedade. Através de um rigoroso processo de nomeação, deve-se demonstrar o impacto do nomeado em cinco áreas-chave: Visão, Impacto Social, Inspirando Outros, Liderança Jovem e Jornada de Serviço a Comunidade.

Tessy Ojo , Presidente do The Diana Award, fez seus agradecimentos aos vencedores do prêmio, além de destacar o potencial de mudança que eles têm para o futuro.

"Parabenizamos todos os nossos novos ganhadores do Prêmio Diana do Reino Unido e de todo o mundo que são transformadores para sua geração. Sabemos que, ao receber esta honra, eles inspirarão mais jovens a se envolverem em suas comunidades e iniciarem sua própria jornada como cidadãos ativos. Por mais de vinte anos, o Prêmio Diana tem valorizado e investido nos jovens, encorajando-os a continuar a fazer mudanças positivas em suas comunidades e na vida dos outros".

Leia mais:

Mães de LGBTI+ falam sobre o poder do amor contra o preconceito

Artistas do Garantido e Caprichoso recebem cestas básicas do Governo

Água contaminada é realidade dos ribeirinhos no Amazonas