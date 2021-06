Sex/Life: saiba tudo sobre a nova série quente da Netflix

| Foto: Divulgação

Se você é daqueles que gostam de filmes no estilo de 50 Tons de Cinza e 365 dias, com certeza, vai adorar a nova série da Netflix: Sex/Life. A série vem chamando atenção por conta da temática picante.

Baseado em 44 Chapters About 4 Men (44 Capítulos sobre 4 Homens), livro de memórias de B.B. Easton, a trama segue Billie, recém-casada e mãe de dois filhos que acabou de se mudar para os subúrbios de Connecticut com seu marido Cooper. Em meio a essa nova fase, Billie se vê nostálgica por seu passado, especificamente, em suas façanhas sexuais com um ex-namorado.

Decidindo desabafar suas frustrações em um diário, o que ela não imaginava, era que mesmo seu marido lendo as intimidades, não levaria ao fim do casamento, e sim, ao início de um estranho triângulo amoroso entre o passado sexual de Billie e seu presente.

Segunda temporada

A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre a renovação ou cancelamento de Sex/Life. Isso é normal, visto que a plataforma demora semanas e as vezes até meses para analisar os dados de audiência e ver se realmente vale a pena uma continuação.

Apesar disso, a expectativa é que ela seja renovada. O principal motivo é que o romance semi-autobiográfico 44 Chapters About 4 Men cobre quatro relacionamentos da vida de B.B. Easton, e a série cobre apenas dois. Ou seja, a possível segunda temporada iria cobrir os outros dois relacionamentos de Billie.

Dessa forma, havendo muito material para adaptar, tudo indica que a série vá sim ganhar uma segunda temporada.

Data de lançamento

Com a série sendo renovada para a segunda temporada, ela deve estrear em meados de 2022, lá para junho ou julho.

O que pode acontecer na 2ª temporada?

A primeira temporada termina com Billie escolhendo permanecer casada com Cooper, mas continuar um caso escondido com Brad. Sem o conhecimento dela, Cooper está rastreando seus movimentos e a pega visitando seu ex-namorado. Ele, por sua vez, chama sua chefe, Francesca, para consolá-la, que já demonstrou interesse em estar com ele.

Na potencial segunda temporada, a vida de Billie poderia ficar significativamente mais complicada por causa de seu caso oculto. Cooper, que sempre foi conflituoso, também sem dúvida deseja encontrar uma solução para seus problemas conjugais e pode até sugerir o divórcio.

Os fãs do programa podem esperar ver o relacionamento de Billie e Brad evoluir, bem como continuar a ter vislumbres de seu passado turbulento e sexualmente carregado.

A amiga de Billie, Sasha, provavelmente também desempenhará um papel importante na potencial próxima temporada, e pode até haver uma adição inteiramente nova ao triângulo amoroso em constante evolução.

