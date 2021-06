Veja quais cinemas reabrem nesta segunda-feira (28) em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Com a alteração do decreto feita pela Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 na última sexta-feira (25), os cinemas de Manaus podem abrir a partir desta segunda (28). No entanto, nem todas as salas estão disponíveis. Somente os cinemas Kinoplex, do Amazonas Shopping, Centerplex, do Shopping Grande Circular, e o Multiplex, do Via Norte, reabriram.

Os cinemas das redes Cinépolis, que atendem ao Manaus Plaza Shopping, ao Ponta Negra e ao Millenium Shopping não abriram. A previsão é apenas para quarta-feira (30). Os cinemas da rede PlayArte, do Manauara Shopping, e UCI Cinemas, do Shopping Sumaúma, não responderam aos questionamentos.

Cinemas da rede Cinépolis, que atendem ao Millenium Shopping, ao Manaus Plaza e ao Shopping Ponta Negra, seguem fechados. Na imagem, o cinema do Millenium Shopping vazio e sem divisórias para as filas. | Foto: João Honorato

As salas de cinema do Kinoplex reabrem seguindo uma série de regras e procedimentos determinadas pelos órgãos de saúde e autoridades para preservar a segurança e bem-estar do público e dos funcionários do cinema.

A capacidade das salas também será reduzida a 50% e deverá ser obedecida uma distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. No entanto, espectadores que têm convívio diário, como casais e famílias, por exemplo, poderão sentar juntos. O sistema de vendas de ingressos do Kinoplex já está configurado para bloquear automaticamente os assentos necessários ao distanciamento conforme as vendas forem acontecendo.

| Foto: Divulgação /Cinemas Kinoplex

Filmes em cartaz

Nesta primeira semana de reabertura, os espectadores do Kinoplex Amazonas vão ter a chance de conferir aguardadas super produções na programação, como “Cruella”, “Velozes e Furiosos 9” e “Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio”.

No cinema Centerplex, do Grande Circular Shopping, estão disponíveis os filmes Invocação do Mal 3 e Velozes e Furiosos 9. O cinema cumprirá rígidos protocolos de segurança para a proteção do público e dos funcionários, como distanciamento entre poltronas, higienização das mãos com álcool e uso de máscaras. Os horários disponíveis também serão reduzidos, apenas para as 16h, 16h30 e 20h.

Leia mais:

Cine Casarão busca democratizar e valorizar o cinema nacional

Confira quais espaços culturais foram reabertos ao público em Manaus