Artista visual expressa emoções humanas com fotografias artísticas

A precisão na captura do sentimento é o que define as obras de Roberto Pitella, artista visual e fotógrafo que faz parte do time da UP Time Art Gallery, galeria de arte itinerante que reúne artistas do Brasil e de países da Europa para disseminar o que há de melhor na arte contemporânea. Por meio de sua formação acadêmica em Psicologia, Roberto consegue romper com o tradicional, expressando conceitos e conhecimentos psicológicos, agregando, assim, a captura de novos modos de representar os sentimentos à sua técnica artística.

" Roberto Pitella consegue ampliar os horizontes criativos, imagéticos e psicológicos. Ele tem o dom de expandir a imagem e com isso, nos apresenta uma arte nova, que mostra que podemos ir muito além dos limites que nós mesmos nos impomos " Marisa Melo, curadora artística

“Ele usa a fotografia e a pintura para transformar palavras, crônicas e poesias em imagens que transbordam emoções. Existe uma comunicação visual que Pitella impõe, um senso de orientação e, mais ainda, de revelação, quando ele rasga nossas camadas, expõe o mais humano em nós, indica caminhos e sugere possibilidades, auxiliando-nos no processo de percepção e renovando nossa visão de nós mesmos”, completa.Sempre desafiando o observador, o artista leva consigo traços marcantes e oferece caminhos para reflexão, pesquisa, discussão e criação.

“O melhor exemplo da técnica de Roberto é a sua obra 'Permanência’. Nela, é impossível não notar o conceito bidimensional, que foge do usual e que conduz o admirador a uma reflexão sobre vida e morte, ruptura e reconciliação”, acrescenta Marisa. A desenvoltura nas obras do artista, o movimento e a passagem do tempo são características que fazem o ser humano voltar o olhar para si mesmo e para os seus sentimentos. As aflições, sensações, lembranças do passado e expectativas do futuro que está por vir são sentidas com apenas um olhar nas obras de Roberto Pitella.

Sobre a UP Time Art GalleryGaleria de arte itinerante que reúne artistas do Brasil e de países da Europa para disseminar o que há de melhor no cenário da arte contemporânea. Fundada por Marisa Melo, artista, curadora artística e crítica de arte, a galeria de arte alcança mais de 30 países ao redor do mundo, isso porque ela funciona em formato digital desde o seu nascimento, apresentando mundialmente exposições 3D e exposições regionais presenciais com um time de artistas distintos.

