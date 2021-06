Liceu Claudio Santoro abre inscrições para oficinas on-line

O formulário fica disponível a partir das 8h, via formulário do Google, e cada oficina vai ter um link específico. | Foto: Semcom

Manaus - No dia 5 de julho, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, administrado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre inscrições para oficinas on-line, que acontecem entre os dias 12 e 23 de julho. O formulário fica disponível a partir das 8h, via formulário do Google, e cada oficina vai ter um link específico.

O titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, explica que após o período de inscrições, cada turma vai ter um grupo no WhatsApp e acesso a sala de aula no Google Meet.

Entre as modalidades das oficinas estão Processos e Produção de Festivais Competitivo de Dança, para jovens a partir de 13 anos, Malabares – A arte da manipulação com as mãos, Malabares – A arte da manipulação tranca pé, Até a ponta do nariz – A corporeidade do palhaço, Ritmo do Gambá, todos a partir de 12 anos, e MasterClass de Violino – Nível Intermediário e Regência Coral, com leitura de partitura como pré-requisito, a partir de 16 anos.

" As oficinas abertas à comunidade ampliam o alcance das atividades realizadas pelo Liceu. O projeto possibilita o acesso ao conhecimento, além de oferecer oportunidade de renda para os artistas " Marcos Apolo Muniz,, secretário de cultura

Time de oficineiros

Neste mês, a equipe é composta por Edgar Damasco, Amanda Jardim, Jaqueline Ferreira, Tercio Macambira, Jean Reis e Zacarias Fernandes. Já a equipe técnica do projeto conta com o diretor do Liceu, maestro Davi Nunes, Ruth Madeira na gerência geral, Ana Silveira e Sandra Santos na coordenação, Neil Armstrong e Fabiano Cardoso no núcleo de Música, Baldoíno Leite na Dança, Robson Ney no Teatro, Juliana Mascarin nas Artes Visuais e Tiago Oliveira no Liceu Digital.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato [email protected], Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no Facebook e Instagram do Liceu (@liceudoam).

*Com informações da assessoria

