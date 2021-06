Cine Casarão promove exibição de filmes de quinta a domingo

A partir desta quinta-feira (1º) até domingo (4), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte, do Casarão de Ideias, promove a exibição de filmes variados em horários diferenciados | Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (1º) até domingo (4), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte, do Casarão de Ideias, promove a exibição de filmes variados em horários diferenciados. Nesta quinta, a partir das 16h30, o público poderá conferir o filme ‘Cine Marrocos’, que acompanha a história de sem-tetos, refugiados africanos e imigrantes latino-americanos que ocuparam o prédio de um antigo cinema do centro de São Paulo, e o processo artístico que os transformou em estrelas de cinema.

Ainda na quinta, mas às 18h30, será exibido ‘Alvorada’, com direção de Anna Muylaert, e que narra de um ponto de vista íntimo, o dia a dia da presidenta Dilma Rousseff na sua residência oficial, o Palácio do Alvorada, enquanto aguardava o veredito do processo de impeachment.

A programação segue na sexta-feira (2) com as exibições de ‘Druk – Mais Uma Rodada’, às 16h30, e ‘Fale com as Abelhas’, às 18h30. O longa ‘Druk’, conta a história de quatro professores, com problemas em suas vidas, que testam a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

Em ‘Fale Com as Abelhas’, com direção de Annabel Jankel. Mostra o pós-morte morte do pai da médica Jean Markham, que volta à sua cidade natal para assumir as funções do falecido. Quando ela começa a atender o jovem Charlie, conhece, no processo, a mãe dele, Lydia, passando a se relacionar amorosamente com a mãe do rapaz.

Nesta quinta, a partir das 16h30, o público poderá conferir o filme ‘Cine Marrocos’, que acompanha a história de sem-tetos, refugiados africanos. | Foto: Divulgação

Final de semana

Para o final de semana, os interessados podem conferir, no sábado (3), ‘Alvorada, às 16h30, e ‘Cine Marrocos’, às 18h30. No domingo (4), serão reexibidos ‘Fale Com as Abelhas’, às 16h30, e ‘Druk’, às 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Para o final de semana, os interessados podem conferir, no sábado (3), ‘Alvorada, às 16h30. | Foto: Divulgação

Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Liceu Claudio Santoro abre inscrições para oficinas on-line



Artista visual expressa emoções humanas com fotografias artísticas