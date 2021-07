Séries, filmes e realty: veja lançamentos da Netflix em julho

Julho está recheado de estreias | Foto: Divulgação

O mês de julho está recheado de estreias para o público infanto-juvenil no catálogo da netflix, Kung Fu Panda 3 e Carrossel, Como treinar o seu dragão 3 são um dos títulos mais aguardados. Produções nacionais como Gonzaga, de pai pra filho, O candidato honesto, O Shaolin do Sertão e Tô Ryca além das estreias de novas temporadas das séries Atypical, Virgin River, Biohackers, Sky Rojo e Rua do Medo.

Kung Fu Panda 3

Po é um panda que trabalha na loja de macarrão da sua família e sonha em transformar-se em um mestre de kung fu. Seu sonho se torna realidade quando, inesperadamente, ele deve cumprir uma profecia antiga e estudar a arte marcial com seus ídolos, os Cinco Furiosos. Po precisa de toda a sabedoria, força e habilidade que conseguir reunir para proteger seu povo de um leopardo da neve malvado.

Atypical

Sam é um garoto autista de 18 anos, que encorajado por sua psicóloga, decide procurar uma namorada. Além de buscar mais independência e autoconhecimento, também começa a se ver envolvido na sua primeira história de amor, enquanto vários problemas ocorrem em torno do dia a dia da família.

Como treinar seu dragão 3

Soluço é um adolescente viking da ilha de Berk, onde lutar contra dragões é um meio de vida. Suas opiniões avançadas e um senso de humor estranho o tornam um desajustado, apesar de seu pai ser o chefe do clã. Jogado em uma escola de combate a dragões, ele quer provar que é um verdadeiro viking, mas ao fazer amizade com um dragão machucado, ele tem a chance de mudar o futuro de seu povo.

Virgin River

Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina.

Sky Rojo

Conta a história de três mulheres que trabalhavam em um clube de strip-tease como prostitutas, chamado Las Novias Club. Após uma delas atacar o cafetão como forma de defesa e achar que ele está morto, elas precisam fugir para que seus capangas não tentem vingar pelo que aconteceu com o chefe.

Brincando com Fogo

Intitulado Brincando com fogo Brasil, o programa promete ser ainda mais tentador e sexual do que a versão americana. No total são 12 participantes reunidos em um local paradisíaco com a missão de resistir a qualquer contato físico uns com os outros. Até mesmo um selinho é passível de punição.

Lista coe lançamentos na Netflix em julho de 2021

01/07

Geração 30 e Poucos

L.A.'s Finest: Unidas Contra o Crime: Temporada 1

L.A.'s Finest: Unidas Contra o Crime: Temporada 2

Dynasty Warriors

Marianne e Leonard: Palavras de Amor

Série Jornadas Pokémon: Partes 1 a 4

Kung Fu Panda 3

Mobile Suit Gundam Hathaway

02/07

Mortel: Temporada 2

Rua do Medo: 1994 – Parte 1

A Oitava Noite

O Candidato Honesto

04/07

Estômago

Lições de Cidadania

06/07

Gonzaga - De Pai para Filho

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Temporada 2

07/07

Como Treinar o seu Dragão 3

Rojst

Major Grom contra o Dr. Peste

Cat People

Apenas CÃES: Temporada 2

08/07

RESIDENT EVIL: No Escuro Absoluto

Loucas Pra Casar

Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime

09/07

Atypical: Temporada 4

Virgin River: Temporada 3

Biohackers: Temporada 2

Rua do Medo: 1978 – Parte 2

Como Virei Super-Herói

Memórias de Verão

11/07

O Shaolin do Sertão

13/07

Ridley Jones: A Guardiã do Museu

Tô Ryca

14/07

Minha Vida Nada Ortodoxa

Um Clássico Filme de Terror

Um Suburbano Sortudo

Roubos Inacreditáveis

15/07

Emicida: AmarElo - Ao Vivo

Peppa Pig: Temporada 6

BEASTARS - O Lobo Bom: Temporada 2

Eu Nunca…: Temporada 2

16/07

Van Helsing: Temporada 5

Rua do Medo: 1666 – Parte 3

Explicando: Temporada 3

21/07

Brincando com Fogo Brasil

Sexy Beasts: Amor Desmascarado

Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs

22/07

Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Palavras que Borbulham como Refrigerante

23/07

Sky Rojo: Temporada 2

Mestres do Universo: Salvando Eternia

A Última Carta de Amor

Kingdom: Ashin of the North

APPortados

Céu Vermelho-Sangue

Filmes que Marcam Época: Temporada 2

26/07

Um dia com Jerusa

27/07

Mighty Express: Temporada 4

Como vender drogas online (rápido): Temporada 3

28/07

The Snitch Cartel: Origins

29/07

Transformers: War for Cybertron: O Reino

30/07

Outer Banks: Temporada 2

Glow Up: Temporada 3

O Último Mercenário

