'Festival de Férias' faz circuito de visitas em espaços culturais

| Foto: Michael Dantas/SEC

MANAUS - Começa neste sábado (3) o "Festival de Férias 2021", com circuito de visitas pelos espaços culturais do estado. Das 9h às 12h, o público, na faixa etária de 6 a 12 anos vai conhecer o Centro Cultural Palácio Rio Negro, o Parque Jefferson Péres e o Cine Teatro Guarany.

As inscrições, gratuitas e com vagas limitadas, podem ser feitas no link disponível no Instagram da Cultura (@culturadoam) e a presença dos responsáveis pelas crianças é obrigatória.

Segundo o coordenador do projeto, Ricardo Lopes, neste ano, o ‘Festival de Férias’ está priorizando atividades nos espaços abertos, como parques e os jardins dos centros culturais, mas também com visitas a prédios históricos.



| Foto: Michael Dantas/SEC





" Os circuitos contam com visitas a espaços culturais como Palácio Rio Negro, Parque Jefferson Péres, Teatro Amazonas, Galeria do Largo, Casa das Artes, Palácio da Justiça e Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em cada sábado estaremos em um lugar diferente, para vivenciar a arte e a cultura da nossa cidade”, afirma o coordenador. “Vamos brincar, desenvolver oficinas e ter momentos para conhecer mais sobre a história. As crianças vão gostar dessa proposta e, com a presença dos pais, terão um sábado divertido " Ricardo Lopes, coordenador do projeto

Programação gratuita

No dia 17 de julho, das 9h às 12h, tem novo circuito pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, o Parque Jefferson Péres e o Cine Teatro Guarany.

Já em 10 e 24 de julho, das 16h às 19h, o roteiro começa no Largo de São Sebastião e segue para o Teatro Amazonas, Galeria do Largo, Casa das Artes e Palácio da Justiça.

O link para as inscrições vai ser disponibilizado toda quarta-feira anterior à data da programação, no Instagram da Cultura (@culturadoam).

| Foto: Michael Dantas/SEC

Protocolos

Os equipamentos administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa adotaram todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas. Em todos os espaços é exigido o uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro.

Os locais têm totens de álcool em gel em pontos estratégicos e as equipes são treinadas para o cumprimento dos protocolos e evitar qualquer tipo de aglomeração.

Leia mais:

Espaços culturais do Amazonas terão novo horário de visitação em julho

Confira quais espaços culturais foram reabertos ao público em Manaus