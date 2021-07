Amazonas Filarmônica apresenta live com obras de Haydn e Clara Schuman

| Foto: Michael Dantas/SEC

A Amazonas Filarmônica apresentará obras dos compositores Franz Joseph Haydn e Clara Schumann, em uma live transmitida diretamente do palco do Teatro Amazonas, às 20h desta quinta-feira (1º). O concerto será exibido ao público por meio da página de Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Do compositor austríaco Haydn (1732-1809), será apresentado a sinfonia n.49, “La Passione”, e da pianista e compositora alemã Clara Schumann (1819 -1896), será executado “Trio em sol menor”. Participam do concerto Irina Glibka (violino), Anna Samokish (violoncelo) e Renan Branco (piano). O maestro Luiz Fernando Malheiro será o regente. As lives dos Corpos Artísticos serão apresentadas sempre às 20h.

Programação em julho

Na próxima terça-feira (6), será a vez do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), que vai apresentar o espetáculo “Bolero”. Concebida para as ruínas de Paricatuba, o CDA vai transportar a obra para o Teatro Amazonas, com coreografia do diretor da companhia, Mário Nascimento.

No dia 14 de julho, será realizado um concerto especial para homenagear o maestro Nivaldo Santiago, que faleceu em abril deste ano, aos 94 anos. A apresentação terá o maestro Marcelo de Jesus como regente e o solista Raimundo Nilton, ao violino.

No dia 15, a Amazonas Filarmônica volta ao palco para o concerto “Mozart e Quinteto de Schumann”, com a sinfonia n.29 de Wolfgang Amadeus Mozart, e um quinteto para piano, de Robert Schumann. O regente será o maestro Marcelo de Jesus.

No dia 20, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta “De Canhoto a Nicanor”, com um repertório de compositores brasileiros, como Márcio Camacho, Hermeto Pascoal, Canhoto, Sebastião Tapajós, Nicanor Teixeira, Paulo Flores, João Pernambuco, entre outros.

O espetáculo “Sinfonia Surpresa e Concerto de Khachaturian” será apresentado com a Amazonas Filarmônica, no dia 22, com obras de Franz Joseph Haydn e Aram Khachaturian. No dia 27 será a vez do Balé Folclórico do Amazonas (BFA), com o espetáculo “Cores do Rio”, sobre um trabalho de pesquisa conduzido pela diretora artística da companhia, Conceição Souza, e desenvolvido pelos próprios bailarinos acerca da realidade amazônica.

No dia 29, fechando o mês de julho, a Amazonas Filarmônica apresenta a “A Forma-Sonata - Sinfonia Linz de Mozart”, um concerto que será uma aula sobre a forma-sonata, encontrada na estrutura de muitas sinfonias do classicismo, com o maestro Otávio Simões.

Leia mais:

Transmissões do Festival Amazonas de Ópera oferecem acessibilidade

Festival Amazonas de Ópera termina com concerto e estreia musical