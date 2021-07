Encerra o prazo de inscrição do edital ‘Prêmio Mário Tadros’

| Foto: Divulgação/Manauscult

MANAUS - O prazo de inscrição do edital “Prêmio Mário Tadros”, que vai selecionar 200 roteiros turísticos virtuais que contemplem o acervo de atrativos turísticos da capital amazonense e cidades vizinhas, como Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, encerra nesta quinta-feira (1º), às 23h59.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita e exclusivas por meio do site da Manauscult, clicando na aba “Editais” no endereço eletrônico https://manauscult.manaus.am.gov.br/, com acesso ao edital completo e manual de publicação do roteiro turístico no YouTube.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, esse é o primeiro edital da história da instituição voltado para a necessidade de criação de políticas públicas para fomento do setor de turismo, especificamente à categoria dos guias de turismo.

" Com menos de seis meses de gestão, o prefeito de Manaus, David Almeida, recomendou a criação de uma pronta-resposta às demandas do setor turístico. A classe é uma das que foram imensamente prejudicadas pela pandemia da Covid-19, com isso criamos o edital ‘Prêmio Mário Tadros’, somando um incremento de R$ 120 mil para a economia, além de apoiar esses trabalhadores, que em grande parte estão desempregados e sem renda fixa " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

Inicialmente, o prazo de inscrições dos roteiros turísticos terminaria no dia 11 de junho, mas a prefeitura prorrogou o prazo de inscrição do edital até o esta quinta, como medida para possibilitar que mais participantes possam ter acesso ao edital, conta a diretora de turismo da Manauscult, Oreni Braga.

“Fizemos um intenso trabalho de divulgação do edital, prorrogamos por mais 20 dias, além disso, por meio do Fundo Manaus Solidária, entregamos 272 cestas básicas para guias de turismo e Cooperativas de Transporte Turísticos aquaviários, que atuam no porto da Ceasa e na Marina do Davi”, ressalta a diretora.

Regras

Para concorrer ao edital, os guias de turismo devem ser pessoas físicas, devidamente credenciados no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), na categoria regional, e podem inscrever até dois roteiros virtuais, podendo ser contemplados com apenas um roteiro. O valor da premiação para cada um dos contemplados será de R$ 600 em cota única, conforme regras e condições estabelecidas no edital.

Os roteiros virtuais devem apresentar os atrativos turísticos, gravados no formato de tour virtual, percorrendo os principais atrativos da cidade de Manaus e arredores - Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

É vedada a participação de servidores públicos de qualquer esfera, bem como prestadores de serviço da Manauscult, para não ferir o princípio de imparcialidade e impessoalidade do concurso.

A relação dos inscritos, será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e no site oficial da Manauscult: https://www.manauscult.manaus.am.gov.br/ na segunda-feira (5), a divulgação dos habilitados, no dia 7 deste mês.

