Lorenzo Fortes se torna o artista amazonense mais ouvido no Spotify

MANAUS - O artista Lorenzo Fortes alcança a marca de 34 mil ouvintes no Spotify. O cantor chega ao topo da lista dos artistas amazonenses mais ouvidos da plataforma de streaming.

" Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo e compartilhando minha música. Sou só gratidão a Deus e minha família também. Estou muito feliz com tudo isso que esta acontecendo porque esse era um projeto muito sonhado por mim " Lorenzo, cantor amazonense

Para ele, todo artista sempre espera que suas músicas alcancem números expressivos. "Eu só não esperava que acontecesse logo na primeira música do DVD. Essa é só a primeira música de 10 e o público pode esperar muita coisa boa ainda!", diz o cantor.

Lorenzo Fortes acaba de lançar seu primeiro DVD autoral. Intitulado "Atemporal", o cantor revela o sonho de que suas músicas sejam lembradas e cantadas pelas futuras gerações a exemplo de grandes hits brasileiros.

O DVD “Atemporal” é um Monólogo Musical, no qual o artista fala sobre o processo criativo das dez canções do repertório autoral. Acompanhado de banda completa, o Lorenzo Fortes interpreta nove canções inéditas e uma regravação da sua primeira música, Pisou na Bola, lançada em 2018.

A cada 15 dias, uma faixa do DVD será lançada em seu canal do YouTube. O registro audiovisual é um projeto contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais 2020 da ManausCult através da Lei Aldir Blanc. Apoio Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Lorenzo Fortes está em todas as redes sociais com @lorenzofortes. Mais informações de agenda e shows pelo número da Batucada Produções (92) 99206-6142.

