Moura está entre os brasileiros convidados para votar no Oscar

O ator e diretor Wagner Moura está entre as novas personalidades convidadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para integrar a lista de membros votantes do Oscar a partir deste ano. Os brasileiros Paula Barreto, Fabiano Gullane, João Atala, Andrea Barata Ribeiro e Karen Akerman também foram selecionados. No total, a Academia incluiu mais 395 nomes entre seus votantes.

Wagner Moura consolidou sua carreira internacional ao longo dos anos participando de produções importantes e premiadas como: Tropa de Elite, Narcos, Caminho das nuvens. Nomes importantes como os atores Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Andra Day (Estados Unidos vs Billie Holiday) e Robert Pattinson (Tenet) também foram convidados.

A 93ª edição da premiação do Oscar, aconteceu dia 25 de abril, com uma nova reformulação, em função da pandemia da Covid-19, o Dolby Theatre, em Hollywood, tradicional cenário da festa, recebeu apenas shows da cerimônia. O tapete vermelho e a entrega dos prêmios aconteceu na Union Station, uma das estações de trem de Los Angeles.

A próxima edição, acontece dia 27 de março de 2022, com isso, o período de elegibilidade (datas de lançamento que permitem que um filme concorra ao prêmio) vai ser reduzido. Só os filmes que saíram entre março e dezembro de 2021 poderão concorrer ao Oscar 2022.

