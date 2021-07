Setor histórico do complexo Booth Line recebe visita técnica

A visita faz parte de uma série de ações do programa “Nosso Centro” | Foto: Divulgação / Manauscult

Manaus (AM) - Percorrendo verdadeiros caminhos de história e de arquitetura, uma visita in loco reuniu nesta sexta-feira (2), representantes da Prefeitura de Manaus e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em um dos pontos emblemáticos da cidade, o complexo Booth Line, no Porto de Manaus, Centro Histórico.

A visita faz parte de uma série de ações do programa “Nosso Centro”, de revitalização da área, buscando alinhar futuros projetos e iniciativas para o planejamento estratégico da gestão do prefeito David Almeida.

O curador do Museu do TCE, José Tito Lindoso; o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Carlos Valente; o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira; e o subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, percorreram o complexo com o olhar para o “Nosso Centro”.

" É uma visita preliminar, e a revitalização do Centro é um imperativo que se faz necessário, porque Manaus, infelizmente, como outras cidades, sofreu processo de abandono do Centro Histórico. Acreditando nesse projeto, acreditando na possibilidade da revitalização, lembramos que o Tribunal de Contas começou sua história neste espaço. Que ele possa ser um centro de pensamento, de estudo e projeção do TCE. Estamos iniciando tratativas nesta direção " José Tito Lindoso, curador do Museu do TCE

Para o diretor da Manauscult, o prefeito David Almeida realiza grandes passos em direção ao resgate histórico e cultural de Manaus e pretende devolver aos amazonenses a beleza e a riqueza histórica, não deixando imóveis se perderem no tempo.

" Este conjunto arquitetônico está há tempos esquecido pelo poder público. O complexo já reuniu os escritórios de ricas empresas da época áurea do comércio da borracha. Nosso objetivo é, a partir dessas vistorias, trabalharmos para fortalecer essa discussão, para otimizar esse espaço emblemático da nossa cidade, que tem uma localização estratégica e muitas possibilidades. A gestão do prefeito não deixará que prédios históricos como esse, que fazem parte da história de Manaus, se percam " Carlos Valente, engenheiro

Carlos Valente recorda que a primeira sede operacional do TCE, na sua plenitude, ocupou uma área no complexo, num hiato de tempo de 70 anos.

" Estamos num ponto histórico e iniciando uma primeira visita para alinhar ação entre prefeitura e TCE para desenvolver um projeto que atenda demandas de resgate cultural do Tribunal de Contas e que ofereça para a cidade um ponto de convivência e sabedoria, de buscar conhecimentos. Esta é a dinâmica que começamos a trabalhar " Carlos Valente., engenheiro

O diretor do Implurb acrescentou que os trabalhos vão servir para mostrar à sociedade fatos da história e como o TCE se posiciona em relação ao século 22.

Nosso Centro

É no Centro, no coração urbano da cidade, que se concentram os trabalhos da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus, criada através do Decreto 5.034, de 11 de março de 2021, pelo prefeito David Almeida.

" A comissão reúne diversos atores em uma operação complexa, mas exequível. E, os espaços já revitalizados, é necessário ocupar de forma criativa e sustentável. As forças unificadas visam buscar soluções para a melhoria da mobilidade, cultura, da habitação, da qualidade de vida, não só a curto e médio prazos, como a longo também. A comissão está debruçada sobre os três grandes pilares: Mais Vida, Mais Negócios e Mais História " Carlos Valente, diretor do Implurb

*Com informações da assessoria

