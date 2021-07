Histórias Ribeirinhas: corpo é 'emprestado' para inaugurar cemitério

O cemitério precisava de um corpo para ser inaugurado | Foto: Divulgação

Manaus - A História Ribeirinha deste domingo (4) aborda, a la Dias Gomes, os atrapalhados esforços de dois caboclos para conseguir inaugurar o cemitério de uma cidade. Essa foi apenas uma das várias histórias que o professor Maickson Serrão, 28, colheu durante uma viagem para produzir um podcast com relatos da região amazônica: o Pavulagem - Contos da Floresta, que, inclusive, ganhou o prêmio do Sound-Up, do Spotify, e compartilhou com o EM TEMPO.

" Na década de 60, terminaram o quarto cemitério de Vila de Boim, chamado São Cristóvão, por causa de um tal Simão Cristóvão, homem trabalhador e honesto. Foram feitos grandes mutirões entre Boim e as comunidades próximas e em pouco tempo, o cemitério estava pronto. Mas, como todo cemitério, o São Cristóvão precisava que alguém embarcasse na canoa de que ninguém volta, e isso estava custando demais a acontecer. Passou um, dois, três anos e nada de mortes em Vila de Boim " Maickson Serrão, professor

“A solução encontrada foi muito simples. E um tanto desesperada também. Saíram cartas para toda a região explicando a embaraçosa situação do cemitério vazio, sem uma alma penada, sem uma lápide, sem nada. E pedindo encarecidamente o empréstimo de um morto para que o cemitério pudesse finalmente começar seus trabalhos (e terminar os de outrem)”, continua o professor.

“Pois bem, mandaram dois homens a Aveiro, que cedeu um recém-desencarnado para a Vila de Boim mediante algum pagamento que seria feito depois da inauguração. Os dois traziam no sábado de manhã o cadáver na canoa, ainda fresquinho, prontinho para finalmente inaugurar o São Cristóvão. Mas houve um imprevisto completamente incontornável aos dois canoeiros, que eram jovens: uma festa estava acontecendo em uma comunidade quando passaram, e foi impossível para os dois não parar para dar uma espiada”, acrescenta Serrão.

Eles não viram um bêbado que estava na beira da praia, e que assim que os dois se meteram para a festa, virou-se para o defunto na canoa e, muito educadamente, pediu:

- Ô, parceiro, me cede um lugarzinho aí do teu lado?

"Sem recusa do defunto, o bêbado deitou. Os dois caboclos voltaram da festa, também bêbados que nem gambás. Sem nenhuma cerimônia, resolveram seguir viagem. Dali a pouco tempo, o bêbado da praia começou a gemer, ameaçando acordar. Os canoeiros, horrorizados, gritaram ‘é o morto!’ e prontamente pularam n’água. O outro bêbado, que já acordava, tentou acordar seu companheiro de viagem, e reparou que ele estava gelado que nem... bom, um defunto. Com medo, pulou atrás dos outros dois, que vendo-o atrás, gritaram “Sai, alma penada! Ele está vindo atrás da gente”, narra o professor.

“Com o álcool pesando menos na cabeça nas primeiras horas do domingo, os três rapazes conseguiram entender a confusão e levar o defunto à Vila do Boim. Às dez horas, o cemitério São Cristóvão foi inaugurado com toda a pompa e circunstância, num dos poucos enterros alegres de que se teve notícia na região. Quanto ao pagamento do empréstimo, ninguém sabe se foi feito, porque todo mundo que tinha que pagar e receber também já morreu”, encerra.

