Relembre o Amazonas Film Festival: a vitrine para filmes regionais

Manaus - O Amazonas Film Festival, principal evento de cinema do século XXI no Amazonas, durou entre 2001 e 2013, e teve 10 edições . Ao longo de sua existência, o festival fomentou e ajudou a profissionalizar a produção cinematográfica do estado, e impulsionou a carreira de grandes cineastas da nossa terra, como Sérgio Andrade, Keila Serruya, Ricardo Manjaro, Emerson Medina, Christiane Rocha, Zeudi Souza e Rod Castro.

O festival, como muitas celebrações da Cultura, foi alvo de medidas de austeridade e acabou sendo extinto após sua 10ª edição, em 2013. Conversas de um possível retorno já foram feitas ao longo destes últimos oito anos, mas não avançaram. Muitas das críticas que o Amazonas Film Festival recebia era por gastos desnecessários, excesso de glamour e festas nababescas.

Caio Pimenta, editor e crítico do Cineset, principal portal amazonense de cinema, falou com EM TEMPO sobre a importância, as contradições e as descobertas que até hoje circulam ao redor da imagem do Amazonas Film Festival.

" O Amazonas Film Festival surge num momento de retomada do cinema brasileira num contexto geral, e também aqui no Amazonas. Aqui a gente tem um cinema descontínuo - um primeiro momento com o Silvino Santos nos anos 20-30, um segundo nos anos 60-70 com os cineclubes e esse momento dos anos 2000. Todos esses momentos não têm uma continuidade entre si, mas com o Festival, essas ‘quebras’ ou ‘hiatos’ do nosso cinema ficaram menos frequentes " Caio Pimenta, crítico de cinema

Para Pimenta, o Festival permitia que os cineastas locais escrevessem e planejassem seus filmes já tendo uma forma estabelecida de apresentá-los.

“O Festival serviu como um impulso para os cineastas, e uma vitrine para eles também. A profissionalização foi se tornando realidade, principalmente pela oportunidade da troca com cineastas de outras regiões do Brasil e do resto do mundo. Em compensação, os excessos de luxo do Festival o tornaram um alvo fácil de ser extinguido quando uma gestão precisou enxugar gastos”.

Caio enxerga o fim do Festival e a extinção do curso de Audiovisual da Universidade Estadual do Amazonas como situações que desencorajam a produção de cinema local, apesar da luta contínua dos cineastas para fazer filmes.

“Eu acho que o Amazonas Film Festival deveria ter sido instituído legalmente como parte do nosso calendário cultural, porque era uma porta de entrada para muitos cineastas. Ele e o curso de Audiovisual eram certeza de uma produção e uma mostra de filmes daqui. Mas eu acho que, num retorno atual, o Festival poderia vir numa versão mais focada no cinema, sem tanto glamour nem badalação. Algo focado no cinema, no cineasta.

Caio também cita o legado do Festival em seu balanço , principalmente como um momento que permitiu aos cineastas a criação de caminhos próprios e iniciativas semelhantes.

“Ele foi a raiz de muita coisa legal que acontece aqui hoje, como a mostra Olhar do Norte e o Matapi, que é um evento de mercado. Muitas dessas coisas eram inacreditáveis há uns anos”, reflete.

O cineasta Sérgio Andrade, diretor dos longas-metragens ‘A Floresta de Jonathas’, ‘Antes o tempo não acabava’ e ‘A Terra Negra dos Kawa’ descreve-se como um ‘entusiasta do Amazonas Film Festival’.

" O Amazonas Film Festival representou muita coisa aos cineastas daqui, e ele nos deu algo essencial: autonomia para fazer nossos filmes. Além disso, era importante ver um festival daquela magnitude, e uma dedicação tamanha à cultura, tanto de parte dos realizadores quanto de quem fazia a exibição. Entre a edição inicial e a final, houve uma evolução tão grande que já tinha duas categorias amazonenses: ficção e documentário. Depois do lamentável fim, aconteceram várias coisas: sucateamento da Ancine e do audiovisual no Brasil e uma estagnação no incentivo ao cinema " Sérgio Andrade, cineasta

Sérgio ainda destaca que uma alternativa para a continuidade do Festival seria se ele fosse incentivado de maneira mista, com investimentos públicos e privados.

“Essa poderia ser uma saída para um retorno inicial do Festival, para que ele seja realizado novamente sem grandes hiatos como este. E eu não sou contrário a um festival mais enxuto, com menor gasto na apresentação e um direcionamento mais voltado às exibições e ao cinema. Não precisa sair tão caro quanto era”, reflete o realizador.

Ricardo Manjaro, diretor dos influentes curtas neonoir ‘A última no tambor’ e ‘Morcego de Rua’ também é cria do Amazonas Film Festival: ‘A última no Tambor’ foi premiado com melhor ator para Breno Castelo. Para Manjaro, uma união de fatores centralizada pelo festival foi essencial para a evolução do cinema daqui.

" Além do festival, outras iniciativas como o Festival do Minuto impulsionaram muitos cineastas. Eu e meus amigos, no entanto, não víamos tanta produção de gênero por aqui, e resolvemos tentar fazer um noir amazônico. A grande contribuição do festival, a meu ver, era possibilitar que os cineastas daqui, que estavam tendo acesso aos frutos da revolução digital, pudessem expor seus trabalhos e ter uma troca com o cinema do Brasil e do mundo. Além de um espaço de exposição, era um lugar de aprendizado " Ricardo Manjaro, cineasta

“Acho que, como muitos mecanismos de Cultura, o Festival foi alvo de pressão social por conta de seus gastos, o que é compreensível. No entanto, acho uma pena que tenha acabado. Para um possível retorno, acho que o Festival deveria se adaptar aos novos tempos e à onipresença das mídias digitais, tendo um setor digital mais definido, algo que não acontecia na época. Muitos festivais sobreviveram à pandemia criando adaptações digitais. Com o fim da pandemia, acho que essas adaptações vão persistir como versão digital dos festivais, e creio que o Amazonas Film Festival não deveria ser diferente”, acrescentou Manjaro.

O festival além de colocar o Amazonas no mapa de festivais internacionais de cinema, estimulou a produção local, a partir do prêmio de roteiro e da categoria de curta nacional.

Emerson Medina, jornalista, cineasta e roteirista do curta ‘Criminosos’, premiado como melhor roteiro no Amazonas Film Festival, e realizador do curta ‘Et Set Era’, que também foi escolhido para passar no Festival, também deu seu depoimento sobre a participação

" A existência de um festival nosso impulsionou o surgimento de realizadores aqui no Estado. Também foi importante a integração dos profissionais locais com expoentes do mercado nacional e internacional, tanto de artistas indicados quanto de artistas convidados para dar oficinas durante o festival. A troca permitiu que os filmes encontrassem outros locais para passar, outro público. Se hoje temos longas e curtas premiados Brasil afora e no exterior, o Festival tem uma parte da contribuição nisso. Mas as categorias de premiação de ‘roteiro’ e ‘curta nacional’ deram um incentivo para que os cineastas intuíssem qual caminho seguir " Emerson Medina, cineasta e roteirista

