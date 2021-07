Vencedor do Oscar 2020, Parasita é exibido na Tela Quente

| Foto: Divulgação

A Tela Quente, desta segunda-feira (5), vai exibir o filme sul-coreano “Parasita”, depois da novela Império. Lançado em 2019, esta é a primeira vez que o filme é transmitido na Globo . A duração original total do longa metragem é de 2h12.

Parasita foi o primeiro filme de língua não-inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme na história. Além deste prêmio, no ano de 2020 a produção levou para casa as estatuetas de melhor direção, melhor roteiro e melhor filme internacional.

Sinopse

Toda a família de Ki-Taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Porém, uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, o pai, a mãe e a irmã de Ki-Taek bolam um plano para se infiltrar como empregados da família burguesa.

No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Este é o enredo de Parasita.

Confira o trailer

