Cantor roraimense Neuber Uchôa lança música nova em Manaus

O cantor Neuber Uchôa está em Manaus para apresentar a música “Sempre”, que marca uma nova fase na carreira do artista roraimense.



“Sempre” foi lançada com clipe oficial no Youtube e em todas as plataformas de streaming em março deste ano. Segundo Neuber Uchôa, a letra estava pronta, mas foi, depois de tomar as duas doses da vacina contra Covid-19, que ele retomou o fôlego para trazer essa reflexão em forma de música para o repertório.

“É um poema que traz um pensamento sobre hoje, ontem e amanhã, que, revendo, eu adorei e batizei de ‘Sempre’, é uma reflexão linda”, comenta o artista.

Com 62 anos de idade e mais de 40 dedicados a carreira musical, Neuber Uchôa conta que passou a compor em parceria com uma professora universitária, a indígena Ana Zuleide Barroso.

" O momento da pandemia nos obrigou a ser mais resiliente do que somos e eu me adaptei com muita força, porque sou uma pessoa difícil de viver com a tristeza. Gosto da alegria, as minhas músicas são alegres e, agora, conheci uma parceira sensacional, com quem estou fazendo a trilha sonora de um documentário que ela vai fazer”, destaca o cantor. “Como o objeto principal da minha arte é a cultura indígena, eu estou sempre nesse meio " Neuber Uchôa, cantor

Durante o período de isolamento social, o compositor investiu em lives e, atualmente, segue na produção da live show “Neuber Uchôa e Seu Processo Criativo”, no qual vai apresentar canções conhecidas do público, com comentários sobre as respectivas inspirações.

Show em Manaus

Neuber Uchôa vai fazer uma participação no show da Cabocrioulo in Trio, com a pré-estreia do DJ Raulzito como integrante da banda, na quarta-feira (07/07), no Divino RestoBar (Rua do Comercio, 335, Parque Dez), a partir das 18h30. O couvert artístico vai ser de R$ 15, por pessoa.

" Eu adoro estar em Manaus, tenho uma ligação muito forte com a segunda geração da música amazonense. Gravei participações nos últimos anos em trabalhos com as bandas Cabocrioulo e Alaídenegão”, comenta o artista. “Estou sempre com a rapaziada mais nova, renovando minha cabeça e meu coração " , afirma o cantor

Em março de 2018, o cantor gravou o DVD Acústico da Cabocrioulo, “No Casarão da Amazônia”, no Teatro Amazonas, e, em dezembro de 2020, gravou o DVD de 13 anos da Alaídenegão, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

Trajetória

Neuber Uchôa é um dos pilares do Trio Roraimeira, movimento homônimo do início dos anos 80, com Eliakin Rufino e Zeca Preto. Entre os prêmios ao longo da carreira está o Prêmio de Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, pelo conjunto e importância de sua obra.

Nos últimos dez anos, além de compor e fazer shows, o artista contribuiu com a cena musical de Roraima, com a abertura da Casa do Neuber.

