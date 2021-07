Festa Nossa Senhora do Carmo começa com círio fluvial em Parintins

Nas ruas em que a imagem da padroeira de Parintins passou devotos ornamentaram a frente de suas casas para recepcioná-la e ter seu momento de fé. | Foto: Gilson Almeida.

Manaus (AM) - O círio fluvial realizado na manhã desta terça-feira (06 ) na cidade de Parintins, no Amazonas, deu início a festa em honra a Nossa Senhora do Carmo. A imagem peregrina saiu de Manaus em uma procissão, da Boca do Paraná do Limão, até ao porto da cidade.

O círio foi acompanhado por algumas embarcações confeccionadas e com a presença de fiéis. Ao ser recepcionada no porto da cidade, a imagem da santa seguiu em carreata até a igreja de São José Operário.

Nas ruas, devotos ornamentaram a frente de suas casas para passagem da padroeira, em manifestações de fé.

No evento religioso devotos se emocionaram com a chegada da imagem da santa, como a dona Maria do Carmo, de 68 anos, que recebeu o nome em homenagem a santa, e veio de Manaus junto com suas irmãs para acompanhar o círio fluvial e a carreata de Nossa Senhora do Carmo.

" Nós chegamos hoje 5h. Eu fiquei muito emocionada, me emocionei umas cinco vezes, caí em lágrimas, foi muito emocionante. Ia fazer cinco anos que eu não acompanhava, mas hoje, graças a Deus, apesar do tempo de chuva, eu vim muito gripada, melhorei e estou boa. Um acidente também tive no pé, mas estou firme e forte aqui e vamos acompanhar a carreata a tarde " Maria do Carmo, disse uma das fiéis

O pároco da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padre Dorival Nascimento, destaca que mesmo esse sendo o segundo ano que o festejo da Virgem do Carmelo é realizado durante a pandemia, com os baixos índices de Covid-19 no município esse ano é celebrado a festa da santa com a esperança de dias melhores.

" Hoje temos a graça de receber a imagem da Virgem do Carmo entre nós, mesmo em tempo de pandemia e com restrições, mas ela nos deu a oportunidade mais uma vez de poder homenageá-la com esse círio fluvial que marca o início da festa. A tarde teremos a carreata saindo da igreja de São José Operário e esse é um momento de muita de alegria para cada de um de nós, para cada devoto, para cada filho de Maria, para cada cristão que esse ano mais uma vez recebe com muito carinho a imagem da Virgem do Carmo " Dorival Nascimento, padre

Esse a ano a festa da santa tem como tema “Maria, esposa de José, mãe e auxílio dos cristãos” e lema “Salve, guardião do redentor! Mostrai-vos pai também para nós”. O festejo acontecerá até o dia 16 de julho.

Por conta da pandemia a participação dos fiéis na festa será restrita de modo que a celebração litúrgica será de forma presencial com até 50% da capacidade, respeitando o distanciamento social e uso obrigatório de máscara e álcool gel.

Já a programação social será por meio de live transmitida nas redes sociais do Sistema Alvorada de Comunicação. Além disso, os fiéis poderão acompanhar a programação do evento pela Rádio Alvorada FM 100.1.

Carreata: Translado da imagem de Nossa Senhora do Carmo

O translado da imagem de Nossa Senhora do Carmo da igreja de São José Operário está prevista para acontecer as 17h e será conduzida até a Catedral de Parintins.

Os devotos poderão acompanhar o translado de carro, moto, bicicleta ou triciclo. A carreata também será transmitida pela TV Alvorada Parintins (Canal 17.1), Rádio Alvorada e Facebook.

Confira o itinerário:

-Igreja de São José Operário (17h)

-Avenida Nações Unidas

-Rua Senador Álvaro Maia – (Avenida da Fé)

-Avenida Amazonas

-Catedral

Programação: Dia 06 JUN 2021

Bem Aventurada Virgem Maria, auxilio dos cristãos

-6h – Santa Missa – Resp: Congregação Mariana

-7h30 – Recepção da Imagem de N. Sra. do Carmo no Porto de Parintins/ a Igreja de São José Operário

-12h – Salva de Fogos

-17h – Translado da Imagem de N. Sra. do Carmo da Igreja de São José Operário à Catedral, (Carro, moto, Bicicleta e triciclo) – seguida de Santa Missa (TV, Rádio e Live)

-Resp.: Pastoral Litúrgica e conselho paroquial

-21h – Live Show (Transmissão pela internet)

*Em Tempo com informações do Portal Parintins 24H.

