Agenor, Agostinho e Léo lançam single e clipe 'Juruparylson'; assista

Trio Agenor, Agostinho e Léo lançam single e clipe 'Juruparylson' | Foto: Hannah Gonçalves

Manaus - O trio manauara Agenor, Agostinho e Léo acaba de lançar o novo single com clipe 'Juruparylson'. A música é carro chefe do futuro álbum da banda, que já está sendo gravado e contará com 15 faixas.

Assista ao clipe de 'Juruparylson':

Após 10 anos de criação e produção da Alaídenegão, Agenor Vasconcelos formou o novo grupo ao lado de Agostinho Guerreiro e Leonardo Moraes, guitarrista e baterista de também renomados projetos dentro da cena musical amazonense, como a banda Selva Madre. O novo projeto quer unir em uma só estética e sonoridade o caldeirão de influências que levaram por toda sua carreira, do rock ao pop, do carimbó ao dancehall para valorizar as suas raízes.

De acordo com o trio, a música fala sobre o descendente punk do deus indígena Jurupary, num clipe de animação feito por colagens. A música foi inspirada nas 'cosmologias e etnografias' dos povos indígenas do Alto Rio Negro, de acordo com Agenor Vasconcelos.

“Esse lançamento é um abre-alas muito importante, pois anuncia uma outra fase de nossas carreiras. Também buscamos, por meio de conhecimentos antropológicos e indígenas, exercitar sair de nossa bolha e alcançar outras perspectivas. Assim como um xamã consegue enxergar com outros olhos, convidamos todos a escutarem com os ouvidos do Juruparylson”, conta Agenor.

'Juruparylson' mostra a história de um personagem que descende do deus indígena Jurupary | Foto: Reprodução

O processo da criação do clipe foi feito majoritariamente à distância, por conta da pandemia, e após a finalização desse processo, a banda resolveu inscrever o clipe em alguns editais.

"A canção vem de falarmos bastante de nossas crenças, crenças de nossos antepassados. Trazemos muito isso na nossa música, e essa foi mais uma canção que refletiu isso. O Agenor estuda essa parte na academia, eu venho de uma família que tem antepassados indígenas e dividia histórias sobre isso, então temos muita bagagem sobre essas temáticas", refletiu Agostinho.

O single Juruparylson serve como exposição ao público para o próximo disco da banda, que terá 15 faixas e tem previsão de lançamento para o fim de julho. Além disso, o grupo também tem o projeto 'Bloco da Cobra Grande', que se apresenta em Manaus durante o Carnaval e aguarda a melhora da pandemia para retomar os trabalhos.

