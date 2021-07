Wallison Lira promete muito rock nacional e internacional em live

| Foto: Divulgação

MANAUS - O webshow GP Music vai receber nesta quinta-feira (8), o cantor de rock Wallison Lira. O músico promete um show com covers de bandas como Scorpions e Jason Maars, além de autorais. A transmissão acontece pelo @grupopactumoficial no Facebook e YouTube do Grupo Pactum e está marcado para começar às 20h.

" Fiz uma mescla de músicas que são sempre pedidas em meus shows. Covers que marcaram as pessoas, Scorpions e Jasons Maars. Serão 10 músicas, cinco autorais e 5 covers. As autorais já estão no meu projeto de lançar uma música por mês ainda em 2021 " Wallison Lira, cantor

A trajetória do cantor inicia em 2011 com a banda Reconect. "Já lançamos a banda com um CD completo com 12 faixas autorais. De lá pra cá, toquei em festivais como Manaus Eco Festival, Porão do Alemão e na maioria das casas de shows de rock", conta o cantor.

O projeto voz e violão de Wallison Lira começou há quatro anos quando o músico decidiu fazer carreira solo. "Aí, comecei a tocar em restaurantes e esse ano de 2021 idealizei o projeto de lançar uma música por mês. As músicas e mais informações podem ser encontradas no meu instagram @walisonliraoficial.", diz.

O GP Music é um projeto de webprograma musical criado pelo Grupo Pactum com o intuito de contribuir e dar oportunidade aos artistas locais.

" Queremos trazer artistas que estão com trabalho de excelência e dar oportunidade para que eles mostrem isso com estrutura de qualidade, tanto de imagem quanto de som. O Grupo Pactum entra com toda a estrutura e o artista com o trabalho, a fim de que mais uma vez possamos estar somando com o nosso celeiro de talentos " Jôci Carvalho., CEO e gestora cultural

