Escolas de Manaus recebem novos equipamentos musicais

Cada escola vai receber instrumentos que auxiliarão na constituição da matriz curricular da Prefeitura de Manaus | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou na manhã desta quinta-feira, 8/7, os equipamentos musicais recebidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), para serem usados na rede municipal de ensino e enfatizou a importância do incentivo à educação musical para os alunos, que será reforçada com os novos instrumentos musicais adquiridos.

" São 28 escolas e mais de 2.500 alunos que serão beneficiados com instrumentos musicais, e isso ajuda na formação de uma consciência musical para eles. Quem sabe com a entrega desses instrumentos, nós estejamos formando os próximos músicos de sucesso, músicos do futuro. Essa é nossa preocupação: dar a possibilidade para nossos alunos de ampliarem seus ensinamentos, ciclo de atuação e aprendizados, fazendo com que essa juventude aprenda a tocar um instrumento, e quem sabe fazer disso uma profissão " David Almeida, Prefeito

Destacou durante a visita ao Departamento de Logística (Deslog), vinculado à Subsecretaria Municipal de Infraestrutura e Logística (SSIL) da Semed .

Cada escola vai receber instrumentos que auxiliarão na constituição da matriz curricular da Prefeitura de Manaus | Foto: Ruan Souza / Semcom

Cada escola vai receber trombones, trompas, bombardinos, tubas, bumbo, caixa de tenor, pares de pratos, estantes de partituras, entre outros instrumentos que auxiliarão na constituição da matriz curricular da Prefeitura de Manaus.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Coral do Amazonas se apresenta para pacientes no Hospital João Lúcio

Escola de Manaus é destaque em revista nacional com projeto literário