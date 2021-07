Festival de Cinema Olhar do Norte começa nesta quinta-feira (8)

o Festival de Cinema Olhar do Norte, que apresentará, gratuitamente curtas e longas-metragens produzidos no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Começa nesta quinta-feira (8) o Festival de Cinema Olhar do Norte, que apresentará, gratuitamente, no site www.festivalolhardonorte.com , curtas e longas-metragens produzidos no Brasil e, especialmente, na região Norte do país.

O primeiro longa apresentado será o “Arábia”, de Affonso Uchoa e João Dummans, o Festival vai até 21 de outubro deste ano, apresentando, sempre às quintas-feiras, às 19h, filmes brasileiros que tiveram destaque em circuitos nacionais e internacionais, mas que não conseguiram chegar às salas de cinema de Manaus ou ficaram por curto período de tempo em cartaz.

O filme “Arábia” conta a história de André, que encontra um diário de um trabalhador de uma vila operária em Ouro Preto e, por meio da leitura das páginas, acaba entrando em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos dez anos.

O curta “No dia seguinte ninguém morreu”, de Gabriel Bravo de Lima, narra a história surreal e perturbadora do dia em que a morte deixou de existir em Manaus.

Após a exibição, os organizadores do Festival irão promover um bate-papo com os representantes dos filmes que falarão sobre sua relevância temática e de estilo, além de assuntos relacionados ao mercado audiovisual brasileiro.

Nos debates, um representante de cada filme também vai falar sobre o processo de criação e responder a perguntas do público. O debate vai acontecer no link .

O Festival Olhar do Norte é uma criação da Artrupe Produções Artísticas, uma iniciativa legitimamente manauara, que visa não apenas estimular a formação de público de cinema no Amazonas, mas também qualificar profissionais da área e incentivar novos realizadores a produzirem filmes em Manaus.

