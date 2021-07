Márcia Siqueira estreia roda de samba em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Ativa no cenário musical da cidade, a cantora Márcia Siqueira passeia por diversos ritmos que vão da MPB até o samba. Por ser eclética, ela apresenta outra novidade: a estreia do projeto “Sambinha da Márcia”, no sábado (17), no gastrobar Luar de Uaicurapá, localizado na rua Rio Madeira, 452, no Vieralves. O show começa às 18h e conta com as participações dos cantores James Rios e Cláudia Trindade.



A roda de samba idealizada pela cantora receberá convidados diferentes a cada edição, e terá uma temporada curta. O evento segue os moldes das rodas de samba comuns, mas com formato intimista e diferente dos shows em palco.

No repertório, Márcia vai interpretar os grandes clássicos do samba, desde raiz até partido alto, sem deixar de fora os hits mais atuais. “O ‘sambinha da Márcia’ será uma roda de samba mais intimista. Vou interpretar os grandes clássicos, que já fazem parte do meu repertório”, adianta a cantora.

Para abrilhantar ainda mais o evento, Márcia Siqueira terá convidados especiais, os primeiros que serão ciceroneados pela cantora será o cantor James Rios e também a cantora Cláudia Trindade, parceiros de palco e também experientes em rodas de samba da cidade.

O couvert custa R$ 20 (por pessoa) e outras informações e reservas podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (92) 99533-0300

Sobre o Luar de Uaicurapá

É um gastrobar e casa de cultura e artes. O local é amplo, arborizado e ventilado, possui duas áreas. Na área externa, temos um salão com capacidade para 400 pessoas (em período não epidêmico) e na área interna (capacidade 250 pessoas), enquanto na área interna, um lounge com chopeira italiana e espaço para DJ.

A casa possui um bar para elaboração de drinks especiais com amplo espaço, e uma aconchegante sala de vinhos. Além de um espaço com varanda ao ar livre com excelente interação com o palco principal ou para um pocket show.

Protocolos

Vale ressaltar que o Luar de Uaicurapá funcionará com 50% de sua capacidade. E para ter acesso à casa, o público deverá utilizar máscara, aferir a temperatura e utilizar álcool em gel, além do distanciamento social em mesas para quatro lugares.

