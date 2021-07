Víúva Negra estreia nesta quinta na rede Cinépolis em Manaus

Víúva Negra é um dos filmes mais aguardados do ano para os apaixonados pelo universo Marvel | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Nesta quinta-feira (08), acontece, na rede de cinema Cinépolis, em Manaus, a estreia de um dos filmes mais aguardados do ano pelos apaixonados pelo universo Marvel: Viúva Negra. A programação completa de horários e os ingressos está disponível no site www.cinepolis.com.br



No novo filme, Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também, reencontrar parte de sua família que deixou para trás antes de se tornar uma Vingadora.

O elenco de Viúva Negra conta com Scarlett Johansson no papel principal de Natasha Romanoff, além de Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina Vostokoff) e Ray Winstone (Dreykov).

Para a segurança dos espectadores, a rede Cinépolis segue uma série de protocolos. Entre as medidas, está o uso obrigatório de máscara em todas as áreas e álcool em gel para higienização das mãos. O público também é orientado a seguir o distanciamento e todas as salas de cinema tiveram a capacidade reduzida.

Os espectadores têm, ainda, a opção de fazer a compra do ingresso pela internet, no conforto de casa, evitando filas. Quem preferir pode adquirir as entradas nos terminais de autoatendimento.

A Rede Cinépolis, em Manaus, localiza-se no Shopping Ponta Negra, Shopping Millenium e Shopping Manaus Plaza.

