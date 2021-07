Escritores amazonenses concorrem ao prêmio ‘Jabuti’

Mariana Pedrett, Danielle Soares e o poeta Tenório Telles estão concorrendo na mesma categoria | Foto: Divulgação

MANAUS - Três autores do Amazonas estão concorrendo ao prestigiado Prêmio Jabuti, considerado a maior honraria literária do Brasil. Os concorrentes são as escritoras infantojuvenis Mariana Pedrett e Danielle Soares e o poeta e ensaísta Tenório Telles, que concorrem respectivamente nas categorias infantil, ilustração e poesia. EM TEMPO conversou com os três autores sobre os livros e a percepção da literatura como um todo.

Por uma literatura infantil informativa

Mariana Pedrett é terapeuta de crianças com surdez e que utilizam implante coclear e escreveu seu livro “As Três Orelhas” para explicar o funcionamento da audição, por perceber um certo desconhecimento da sociedade em relação à audição e para possibilitar que crianças aprendam mais sobre a própria audição, além de trazer curiosidades sobre a audição em outras espécies.

" Eu comecei a escrever essa obra em 2020, mas já vinha ‘ruminando’ há anos o projeto, a partir de histórias de pais com crianças com surdez, ou das próprias crianças. Teve uma história, por exemplo, de uma criança que lembrou da primeira vez que ouviu o som de uma Coca-Cola sendo aberta. Em janeiro de 2020, eu sentei e escrevi essa história em três dias. Depois, chamei minha família e li para todos, e eles acharam que eu deveria fazer um livro ilustrado para crianças com essa história e com essas informações " Mariana Pedrett, terapeuta e escritora

Para ela, ter sido selecionada e concorrer com tantos autores infantis brasileiros no Jabuti é um motivo de orgulho.

“Eu me inspirei muito na escritora infantil Flávia Muniz, que também faz uma literatura infantil que seja mais informativa e também traga orientações para as crianças. Acho interessante uma literatura que, no bojo de sua história, traga de maneira lúdica informações que sejam relevantes para as crianças e para a sociedade como um todo. Estar concorrendo com vários outros autores brasileiros já me deixa muito alegre”, reflete.

Pedrett acredita que o livro infantil deve ser acessível, e valoriza iniciativas como ‘caravanas literárias’ e doações de livros, além de e-books.

Uma literatura da oralidade

Inspirada pelas histórias que a avó contava ao reunir os netos, a escritora Danielle Soares criou o livro ‘Meninos-Árvores’, que concorre ao Jabuti nas mesmas categorias de Infantil e Ilustração que Pedrett. O livro foi redigido a partir desse ritual da oralidade de reunir várias pessoas e contar histórias sobre a natureza, as lendas e, principalmente, sobre a memória. Um livro para ser não só lido, mas contado, ‘Meninos-Árvores’ foi feito em homenagem a Dona Joaquina, avó de Danielle.

Danielle começou a ler e escrever muito cedo, criando principalmente poemas e ouvindo as histórias de Dona Joaquina. O incentivo de uma professora do Ensino Médio também foi fundamental para que ela desenvolvesse seu estilo tanto de poesia quanto de literatura infantojuvenil.

O livro conta a história de meninos que, ao transgredirem a regra de seu povo, são transformados em árvores vivas por um guardião.

" Minha avó contava histórias do boto que saia do rio para encantar as mocinhas do interior; de almas penadas; da cobra grande, da morte misteriosa do seu pai que era pescador e tantas outras que mexiam com o nosso imaginário e emoção. Ela também contava e conta as mesmas histórias para seus filhos, netos e atualmente para os seus bisnetos " Danielle Soares, escritora

A escritora acredita que a figura da avó como guardiã do passado e da memória foi muito importante em sua formação como contadora de histórias, estando lado a lado com influências literárias universais, como Dostoievski, Machado de Assis, Victor Hugo e Richard Zimler.

Uma reflexão sobre a vida

Tenório Telles escreveu o livro “Prelúdio Coral”, que concorre na categoria de Poesia do Jabuti, quando estava internado durante a primeira onda da Covid-19, em abril de 2020. O poeta e ensaísta levou diversos cadernos para o hospital, e registrou todas as impressões e sentimentos sobre a vida humana, ressaltadas pela doença, pelo cenário e pelo período.

" Eu escrevi este livro no período da hospitalização, mas passei os quatro meses posteriores estruturando ele. É um livro muito experimental, que reflete sobre o sentido da vida, sobre nossa condição como seres humanos, tratando inclusive da fragilidade da vida, diante da qual estive frente a frente. Os poemas ‘O lutador’ e ‘Anicca’, por exemplo, refletem tanto sobre a luta pela vida quanto sobre a precariedade dela, sua impermanência " Tenório Telles, poeta

Tenório, durante a internação, leu compulsivamente Fernando Pessoa e Clarice Lispector, que o inspiraram muito na confecção de seus poemas. Para ele, os dois autores fizeram parte não só da concepção do livro, como o ajudaram no embate pela vida. Para ele, participar do Jabuti é uma celebração da vitória nesse embate.

“Participar de prêmios sempre é muito bom para o escritor, porque o artista da palavra escreve para ser lido, e temos a oportunidade de ter nosso trabalho apreciado, analisado, criticado - enfim, visto e reconhecido. Essa distinção que os prêmios nos dão é muito importante, na medida em que um escritor pode conseguir o que todo escritor busca: leitores”, reflete.

Para Tenório, que também é presidente do Conselho Municipal de Cultura, acredita que a leitura está associada à educação e ao incentivo, e propõe que as duas caminhem de mãos dadas como solução para aumentar a quantidade de leitores que consumam.

" A educação tem que ser tratada com seriedade, e a literatura tem que fazer parte disso. Inclusive o escritor regional. Temos tantos escritores tão significativos aqui no Amazonas, que precisam ser reconhecidos socialmente e lidos pelos professores, além de trabalhados nas escolas diante dos alunos. Isso estimula o interesse pela produção artística pelos jovens, ter a literatura como algo que realmente seja essencial para a vida, não só uma coisa distante " , reflete Telles

O escritor ainda tem como projetos futuros um novo manuscrito de poesia, chamado ‘A solidão de Deus’, e a finalização de sua dissertação de mestrado, que aborda a obra do poeta mineiro Murilo Mendes, e também será transformada em livro.

