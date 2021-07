Carnaval do Rio de Janeiro já tem data de retorno após pandemia

Desfiles das escolas do Rio de Janeiro já têm data para retornar | Foto: Tomáz Silva/Agência Brasil

Rio de Janeiro - Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na Sapucaí, famosos mundialmente por sua inventividade e exuberância, já tem data para retornar.

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e a Riotur, assinaram na quinta-feira (8) o contrato para realização do Carnaval de 2022, com apresentações previstas para começar no dia 25 de fevereiro.

A divisão será a seguinte: nos dias 25 e 26 de fevereiro, uma sexta e um sábado, desfilarão as escolas do grupo de acesso. No domingo, 27, e na segunda-feira, 28, desfilarão as escolas do grupo especial. O tradicional desfile das campeãs está previsto para o dia 5 de março.

A Riotur, responsável pela realização de eventos turísticos na cidade, informou que o controle do Sambódromo será assumido pela Liga no dia 1º de dezembro e será devolvido no dia 31 de março.

O próximo Carnaval já está sendo chamado de "maior festa de todos os tempos", e a Liesa será responsável por toda a organização das apresentações na Sapucaí.

As datas dos próximos carnavais também foram decididas: os desfiles de 2023 ocorrerão entre 17 a 25 de fevereiro; os de 2024, entre 9 e 17 de fevereiro; e os de 2025, de 28 a 8 de março.

A escola Unidos do Viradouro foi a última campeã do grupo especial no Carnaval em 2020. O enredo "Viradouro de Alma Lavada" prestou homenagem às Ganhadeiras de Itapuã, grupo histórico de lavadeiras de Salvador que herdou a tradição musical das escravas de ganho do Abaeté.

