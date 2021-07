Confira 10 artistas plásticos do Amazonas que você precisa conhecer

Obra de Turenko Beça, artista que investiga conexões e tensões entre a natureza e o urbano. | Foto: Turenko Beça

Manaus - A arte no Amazonas confunde-se com a história Pré-Colombiana do Estado. Muitos povos originários do Amazonas Pré-Colombiano viviam em sociedades complexas à margem dos rios e produziam arte e expressão cultural, como os omáguas, que viviam perto da região onde hoje se encontra a cidade de Tefé.

Bem mais recentemente, um movimento artístico amazonense que teve muita importância e influência foi o Clube da Madrugada, que reuniu poetas, escritores, intelectuais e artistas plásticos no final dos anos 1950. O objetivo do clube, que contou com nomes como Saul Benchimol e Luiz Bacellar em sua fundação, era o resgate de uma expressão artística do Amazonas.

Além disso, o curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas também segue formando e incentivando vários artistas locais mais jovens a lançar trabalhos culturais. Locais como a Galeria do Largo, a Casa das Artes, o Museu da Cidade de Manaus e o complexo de museus do Palacete Provincial funcionam para expor e ventilar as obras dos autores do Amazonas.

No entanto, persiste uma certa distância do público com os artistas local. Tendo em vista isso, e buscando apresentar grandes nomes da nossa arte, o EM TEMPO preparou uma lista de artistas de vários estilos que buscam renovar a arte no Amazonas.

Anne Bolena

Obra de Anne, chamada 'Chapéu' | Foto: Anne Bolena

Atualmente estudando Artes Livres e Escultura em Berlim, a amazonense Anne Bolena tem 25 anos e é uma artista de versatilidade: produz principalmente esculturas e mini-esculturas, além de experimentos em animação stop-motion. A artista reflete nas obras as relações humanas, a passagem do tempo, as mídias sociais e reminiscências da própria vida, explorando a arte como ‘escultura social através do encontro com as pessoas, objetos e elementos da natureza’.

Luan Caja

Autorretrato feito por Luan Caja | Foto: Luan Caja

Amigo de Bolena e também residente em Berlim, Luan Caja tem 25 anos e produz arte interdisciplinar, transitando entre diversos campos, principalmente no âmbito do audiovisual e da fotografia. O artista se descreve como alguém ‘que faz do corpo travessia e potência coletiva de encanto’ e que utiliza o audiovisual para isso.

Amanda Santos

'Lambe', ilustração em lambe-lambe de Amanda Santos | Foto: Amanda Santos

Formada em Artes Visuais pela Ufam e professora de Artes, Santos utiliza a fotografia, a cerâmica, o lambe-lambe e as gravuras para expressar seus sentimentos e experiências pessoais, em relação a temas como a maternidade e a experiência da mulher na sociedade. Já participou de exposições na Galeria do Largo, na Galeria do SESC-AM e na GAU - Galeria de Artes da Ufam.

Emerson Pontes (Uyra Sodoma)

Fotografia de 'Uýra', entidade híbrida personificada por Emerson | Foto: Matheus Belém/Emerson Pontes

A artista Emerson Pontes, que performa a ‘entidade híbrida’ Uyra Sodoma, tem 30 anos e no momento está em residência artística na Áustria. Buscando transformar o corpo em “suporte e trânsito coletivo” em performances e fotoperformances em que dá vida a Uýra, “a árvore que anda”. Emerson tem se tornado um grande nome da arte brasileira, estampando a capa de um editorial da Vogue em 2019 e participando de exposições no Museu do Rio, do Salão Arte Pará e do Instituto Tomie Ohtake.

Caroene Neves

Performance 'Corpos Líquidos, de Caroene Neves | Foto: Caroene Neves

Caroene Neves, de 28 anos, é uma artista multifacetada, que trabalha com arte visual, pintura, fotografia e performance. Além de professora e acadêmica do departamento de Artes Visuais da Ufam, Neves também pesquisa a questão do corpo e suas poéticas na arte, além de ser curadora da Galeria de Artes da Ufam.

Otoni Mesquita

Exposição 'Ritos', de Otoni Mesquita | Foto: Otoni Mesquita

Um dos nomes mais reconhecidos da arte amazonense, Otoni Mesquita, de 68 anos, é artista plástico e um estudioso da Arte, com mestrado em História e Crítica da Arte e Doutorado em História. Conhecido por utilizar vários materiais em suas obras, como tinta a óleo, pintura digital e confecção em papel, Mesquita também é uma enciclopédia viva da cidade de Manaus, buscando sempre lutar pela memória da cidade.

Turenko Beça

Obra de Turenko Beça, artista que investiga conexões e tensões entre a natureza e o urbano. | Foto: Turenko Beça

Filho do lendário Aníbal Beça, grande escritor amazonense, Turenko Beça tem 50 anos e é um pintor que investiga, entre outras questões, as tensões e confluências entre a natureza e o urbano que nos cercam ao vivermos no Amazonas. O artista trabalha com pintura tradicional, xilogravura, linóleos e carimbos de borracha, além de diversas outras técnicas e materiais.

Moacir Andrade

| Foto: Moacir Andrade

Artista, professor e agitador cultural, Moacir Andrade foi um artista plástico amazonense de destaque, integrante do Clube da Madrugada. Suas pinturas refletem muito o alvorecer amazônico, as paisagens da região, além da desconstrução de animais como o uirapuru e os peixes.

Oscar Ramos

| Foto: Oscar Ramos

Falecido em 2019, Oscar Ramos foi um dos grandes artistas plásticos que o Amazonas apresentou ao Brasil, contribuindo em diversos momentos com a cultura brasileira. Oscar contribuiu com as capas de Araçá Azul, de Caetano Veloso, e Fa-Tal, de Gal Costa, dois dos álbuns mais icônicos da música brasileira. Além de artista plástico, Ramos era cenógrafo e designer, e trouxe inovação à arte amazonense com suas tipografias inovadores e obras geométricas

Hahnemann Bacelar

| Foto: Hahnemann Bacelar

Outro membro do Clube da Madrugada, Hahnemann teve seu talento reconhecido no final da década de 60. Em suas obras, mostrava com crueza e sensibilidade diversos momentos típicos de nossa cultura e personagens reconhecíveis da gente amazonense. Em seus traços, havia espaço para a ambiguidade e a interpretação, e os temas amazônicos se aprofundavam na medida em que também adquiriam certa sobriedade. Bacelar faleceu tragicamente, suicidando-se aos 23 anos.

Leia mais:



Artista indígena expõe obra no Museu de Arte do Rio

Escritora amazonense lança livro com ensinamentos dos avós