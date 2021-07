Histórias Ribeirinhas: ‘Pai da Mata’ coloca pescadores para correr

Manaus - Alberto Ferreira, 90 anos, é um aposentado e que trabalhou por muitos anos no antigo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicações). E também alega ser testemunha ocular de uma aparição tão fantástica quanto assustadora. É ele que conta a ‘História Ribeirinha’ de hoje, que é um sinistro alerta de respeito à mata.

A história que seu Alberto conta é algo que, segundo ele, aconteceu com ele mesmo e com várias pessoas numa pescaria em um acampamento de interior no nosso estado do Amazonas.

“Quando eu tinha entre 16 e 18 anos, eu fui para essa pescaria num acampamento no interior. O pessoal tinha mania de comer tartaruga assada, porque naquele tempo não havia as regulamentações ambientais que existem hoje, a lei avançou muito. O povo ia no rumo dessa mata, e encontramos um indígena, que nos avisou: ‘olha, não queimem carne no meio da mata de noite. Não assem nada que solte cheiro forte, que isso traz alguém para vocês’. E seguimos”, conta o aposentado.

“Já de noite, alguém teve a brilhante ideia de cozinhar da tarde para a noite uma tartaruga que foi pescada. Isso já no meio da mata. E ninguém lembrou de avisar essa pessoa que não assasse. O motivo era que, na floresta, havia uma entidade chamada Pai da Mata, que tinha patas de bode, garras enormes e uma aparência grotesca, e não tolerava desrespeito à sua mata”, continua seu Alberto.

“Aquele cheiro da tartaruga, do sangue e da carne assada... aquela coisa foi se espalhando no meio da mata. As canoas em que a gente veio ficaram lá na beira do rio, e o acampamento estava bem mais para dentro da floresta. Foi aí que ouvimos uma criatura zurrar pavorosamente, gritando e fazendo um escândalo. Depois de um tempo, veio um barulho de cascos batendo e árvores sendo batidas e até derrubadas. Foi quando vimos aquele vulto enorme correndo”, conta.

“O bicho era enorme, maior do que podíamos ter imaginado. Mas era como descreviam: grotesco, tinha garras e patas de bode no lugar das pernas. E berrava, gritava, correndo atrás de todos. Fomos acordando as pessoas, juntando as coisas e correndo mata afora. O bicho vinha atrás, furioso, derrubando árvores e destruindo tudo. Corremos por um tempão dele, e graças a Deus chegamos às canoas”, descreve Ferreira.

“O ‘Pai da Mata’ só parou de nos perseguir quando já tínhamos pulado nas canoas e adiantado vários metros no rio. Mas ficou lá, na beira da praia, gritando cheio de ódio, os olhos avermelhados brilhando na noite. Tivemos sorte de escapar e eu aprendi, da maneira mais assustadora, que na mata só se pode entrar respeitando suas regras”, encerra.

Se é verdade ou não, não sabemos. Acredite se quiser. Retornamos no próximo domingo com mais uma História Ribeirinha.

