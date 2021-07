Artistas amazonenses falam sobre trabalho no segundo ano da pandemia

| Foto: Divulgação

MANAUS - Com mais de um ano de pandemia, é difícil pensar em uma profissão que não tenha sido atingida pela nova situação que a Covid-19 impôs. Muitos cargos de escritório foram reconfigurados como home office, enquanto outros, como motoristas de ônibus, foram declarados trabalhadores essenciais.

Uma das classes mais afetadas foi a dos artistas. Distantes do público e impossibilitados de realizar apresentações tradicionais, vários deles viveram momentos de dificuldade durante os períodos mais críticos da pandemia e do isolamento social.

EM TEMPO conversou com artistas da música, do teatro e do cinema para fazer um panorama sobre como estes profissionais estão trabalhando neste momento, e quais seus projetos para o futuro, tendo em vista o horizonte de vacinação e relaxamento das medidas de isolamento social.

Francine Marie, atriz

Francine Marie é atriz e bailarina desde a adolescência. Entre seus trabalhos, constam experiências com o teatro, a dança e o circo. Já participou de mais de 6 festivais nacionais, como o Feverestival em Campinas, Mostra Sesc Cariri no Ceará e o Festival Palco Giratório em Rondônia. A artista aborda em seu trabalho narrativas femininas e negras.

" O primeiro ano foi muito difícil. Já recebemos o recurso da Lei Aldir Blanc no fim do ano, e os locais em que trabalhamos foram os primeiros a fechar. Além disso, Manaus não tem um mercado cultural tão estruturado quanto o de outros estados " Francine Marie, atriz

Outro problema apontado pela atriz é que projetos tiveram de ser acelerados pela inconstância causada pelas flutuações dos números da pandemia. “Ficávamos reféns de calendários inconstantes, principalmente agora em 2021. Prorrogação de prazos, decretos, muita coisa aconteceu em cima da hora. Antes, tínhamos um ano para planejar certas coisas”, reflete a atriz.

Para Francine, certas adaptações da própria atividade também foram desafiadoras. As apresentações online, por exemplo, foram uma novidade que precisou de enorme preparo. “Estudamos a vida toda para uma atividade que é relacional, então temos que repensar todos os nossos modos operantes para alcançar um impacto parecido no público”.

A artista acredita que, neste momento, o papel da Arte e da Cultura é intervir e refletir sobre o acesso ao teatro. “O ato de ir ao teatro sempre foi concedido às elites. O acesso à periferia é mais difícil. Eu que sou da periferia, percebo que fomos mais afetados economicamente do que nas relações entre as pessoas. Por isso, acho que é o momento de levarmos nossa arte, nossas intervenções, para o público periférico”.

Quando questionada sobre medidas que podem ajudar os artistas, Francine sugere que os artistas tenham mais espaços “preparados” de acordo com o contexto atual, para que possam trabalhar com liberdade e segurança.

Segundo ela, “vários teatros independentes de Manaus não eram pensados para o distanciamento, e esses espaços não têm estrutura para essas atividades novas. Injetar dinheiro nesses lugares e repensar os espaços públicos das Artes aqui pode ser uma estratégia”.

Francine recentemente montou um espaço cultural chamado Barravento, na Praça 14, e espera que em breve espetáculos possam ser apresentados no local. “Nosso objetivo é nos preparar para voltar a trabalhar. Espero que possamos voltar a nos encontrar. Gradativamente, mesmo com público reduzido, é importante para nós e para quem assiste.”.

Karen Francis, cantora

Karen Francis é cantora e compositora manauara. Transita entre a MPB, o pop, o afrobeat, o R&B e o rap. Filha de pai brasileiro e mãe moçambicana, a cantora carrega sua herança multicultural em seu trabalho e suas apresentações. Em 2018, aos 18 anos, lançou um EP de cinco faixas chamado “Acontecer” e começou se apresentar em vários pontos de Manaus.

Diante da ausência do público, Karen sentiu “estranhamento”. “É uma sensação diferente porque antes você se apresentava e sabia que tinha gente ali ao redor. Me apresentar para um público que assiste de casa demanda uma energia maior, é mais cansativo, você tem que impressionar. Você não vê as pessoas, não sabe se vai prender a atenção”.

Em um ano de isolamento social, a cantora enfrentou várias dificuldades. “No início, senti muita dificuldade em relação à ansiedade. Sentia dúvida se estava produzindo o suficiente, me sentia ansiosa quanto a isso. Eu acredito que a canção é técnica e inspiração. A técnica era afetada pela ansiedade e a inspiração caiu, presa em casa, sem ver ninguém, sem muitos diálogos reais”, ela relata.

Além disso, Karen tem sentido muito a ausência dos shows pagos e consequentemente, de recursos vindos da sua arte.

“Fica aquela dúvida se eu arrisco minha vida ou trabalho. E é muito complicado saber que, para quem te contrata, não importa se você está correndo risco ou não. Eu canto sem máscara, em locais que muita gente também está sem máscara, e sinto que corro risco”.

A cantora enxerga a Cultura como um lugar de debate, e que a Arte não é apenas o seu caráter lúdico, mas a capacidade de influenciar a sociedade e orientar

" É através da Cultura que influenciamos comportamentos, percepções. Através dela pode-se transmitir coisas boas e ruins. E a Arte media tudo que transmitimos e recebemos do público, tudo que podemos debater. E eu não vejo só música como arte, mas como terapia, saúde, coordenação motora " Karen Francis, cantora

Francis acredita que editais ainda são medidas pertinentes, contanto que sejam democratizados e tenham seu acesso ampliado. Mas, para ela, a solução real é vacinar a população e garantir o fim da pandemia.

“Eu não fecho com esse ‘pacto patriota’. A gente viveu uma catástrofe em vários níveis por causa da irresponsabilidade pública desse desgoverno que vivemos. Precisamos de condições para nos preservar, porque vivemos em condições perigosas, desumanas. Isso reflete na minha arte, assim como reflete no trabalho de inúmeras outras classes. Não consigo pensar em nenhuma solução revolucionária que não seja ajudar a população. As pessoas estão sem casa, estão passando fome”.

Lucas Martins, cineasta

Lucas Martins é um jovem cineasta amazonense. Dirigiu os curtas “À Beira do Gatilho” (2021), O Estranho Sem Rosto (2019) e “Barulhos” (2016). Recentemente, foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Manaus, cujos recursos utilizou para a produção de seu último filme.

Para o cineasta, a dinâmica de produzir um filme na pandemia é outra. “É uma situação complicada, porque além de corrermos o risco de uma nova onda, sair para realizar novos projetos é fator de risco. Como diretor de cinema, preciso de uma produção com um certo número de profissionais e um elenco. Com muita ou pouca gente, estamos nos arriscando”.

Martins reflete que a Arte e a Cultura passam por um momento em que muitas obras não refletem os três pilares que ele enxerga como seu “papel tradicional” diante da sociedade: inspirar, entreter e educar.

" Essas qualidades são cada vez mais raras de encontrar, e nesse momento deprimente que vivemos, são as mais importantes. As pessoas consomem um número cada vez maior de mídias culturais. Para valorizar isso, eu acredito que é preciso que editais vislumbrem produções originais com um foco maior nesse público consumidor do cinema " Lucas Martins, cineasta

Lucas explica como acredita que esses editais podem ajudar os artistas a mirar esse crescente público consumidor. “Os editais devem ter regularidade, um foco maior em projetos que atraiam esse público, criando produções com público alvo e com qualidade, visando uma cultura de oferta e demanda e proporcionando a profissionalização de diversas áreas culturais”.

Elisa Maia, cantora e compositora

Elisa Maia é cantora e compositora, com mais de 20 anos de carreira no cenário de Manaus. O ser urbano e sua vida, a mulher, a solidão e a negritude são elementos que são levantados nas letras de suas canções. Bebendo de diferentes fontes, a cantora se inspira tanto no rock noventista de sua adolescência quanto no R&B. Elisa foi finalista do Prêmio Profissionais da Música em 2020, concorrendo nas categorias Autor e Videoclipe.

Em um ano de pandemia, Elisa viu certos projetos serem alterados. “Eu tive certas vantagens, porque eu já trabalhava em alguns projetos antes da pandemia. Meu objetivo era fazer a adaptação das minhas músicas a novos formatos, e eu ainda estou dando continuidade a isso em 2021”, afirma a cantora.

Para Elisa, as maiores dificuldades enfrentadas vêm das incertezas que a pandemia colocou sobre os artistas e sobre a necessidade de transformar o engajamento das redes sociais em público real.

" A pandemia nos deixou sem chão, e muita coisa não deu para terminar em 2020. Meu pai faleceu ano passado. Demorei meses para retomar meu trabalho. Entrar nesse segundo ano da pandemia envolve ansiedade, mas tem também o pé no chão de saber que essa é a realidade e temos que nos planejar. Temos que manter nossas redes sociais aquecidas, cultivar esse público e garantir que ele se torne o seu público " Elisa Maia, cantora e compositora

Elisa destacou que a Arte foi responsável pela manutenção da saúde mental de boa parte da população e a importância que é o investimento em Cultura.

“Sem a arte, todo mundo teria pirado. Ainda vamos percorrer um longo caminho para tornar nítida a importância da arte e da cultura para as pessoas. Houve a Lei Aldir Blanc, mas também há setores reacionários que tentam criminalizar a Cultura, apesar dos postos de trabalho inegáveis que ela gera. A Cultura gera emprego, é só injetar dinheiro que a economia movimenta. Mas ainda assim, o investimento nela é constantemente questionado”.

Além do investimento em Cultura, a artista não esquece como o setor se relaciona ao resto da sociedade. “Eu acho que estamos numa situação de calamidade. Não podemos desfocar disso. O momento exige ações emergenciais, desde cesta básica até editais que prevejam recursos robustos para alimentar a cadeia produtiva, porque não são só artistas, tem muito profissional técnico que também depende desse dinheiro”.

Acerca dos seus projetos futuros, Elisa menciona que busca lançar mais dois clipes de músicas suas até junho, além de um projeto chamado Dança Sozinha Sessions, que foi apoiado pela Lei Aldir Blanc. Além disso, Elisa anunciou que está produzindo um álbum com um prazo de lançamento mais longo.

Elisa também assina a direção artística do futuro EP de estreia da dupla de rap LaryGo & Strela, um álbum futuro e um projeto ao vivo de Karen Francis e do primeiro álbum da rapper Catarina.

LaryGo e Strela, rappers

A dupla de rappers LaryGo e Strela estreou no cenário manauara em 2018, e já lançou clipes para suas canções “Liberdade de Expressão” e “Avisa Lá”. Elas já se apresentaram em diversos pontos e eventos de Manaus, como no evento Ocupa Hip Hop, organizado na Vila Vagalume, o café Les Artistes e o evento de arte Ruídos Afrescos. A dupla planeja lançar um EP com seis faixas e um álbum visual com sete faixas inéditas.

Para a dupla, o mais difícil da pandemia é a distância do público e da rua, elementos centrais da identificação na cultura hip-hop. “Tem sido muito complicado. O que mais nos afeta é a distância da rua, desse contato mais livre, porque é daí que tiramos a maior parte de nossas inspirações”.

As cantoras também comentaram como se adaptaram ao contato com o público pela internet. “Bate saudade do calor humano, mas a energia e incentivo que o público nos manda através das lives é reconfortante, serve de combustível para o sonho. Ultimamente, o contato com quem nos acompanha tem sido só pela internet”, relatam.

LaryGo & Strela comentam que, apesar de haver uma valorização, ainda é difícil viver da arte e do rap em Manaus. “A arte é imensa, agrega educação, lazer, troca de conhecimento e a possibilidade de descobrir talentos, gerar empregos e movimentar a economia. Há quem valorize o que ela significa, mas ainda é muito pouco. Não dá para sustentar uma casa, nós mesmas não tiramos um valor certo todo mês”.

A valorização, na visão delas, deve ser feita de maneira prática. “Tivemos a Aldir Blanc, mas é preciso que possamos apresentar nosso trabalho. Nós precisamos de mostras de artes nortistas nos teatros e Centros de Convivência, com limite de pessoas, seguindo as recomendações sanitárias”.

