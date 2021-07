Elvis Pinheiro apresenta mistura de ritmos na live “Todas as Canções”

O evento será transmitido simultaneamente na rede social do cantor (facebook.com/elvis.pinheiro.54) e na página no Facebook do Portal Última Hora (facebook.com/ultimahoraportall). | Foto: Divulgação

Manaus - O impacto visual é garantido. Afinal, a floresta amazônica é um dos lugares mais bonitos do Brasil, e é com esse visual paradisíaco que o cantor Elvis Pinheiro apresentará a live “Todas as Canções”, no próximo dia 20 de julho, às 16h.

O evento será transmitido simultaneamente na rede social do cantor (facebook.com/elvis.pinheiro.54) e na página no Facebook do Portal Última Hora (facebook.com/ultimahoraportall). O show acontecerá em um dos flutuantes mais populares de Manaus, o flutuante Calliente, na Praia Dourada, com o rio de fundo.

O artista contou que o seu repertório é bem eclético e não segue um ritmo só. Durante o show, rock, boi-bumbá e sertanejo são alguns dos gêneros musicais que marcam presença. De acordo com o artista, o ponto alto da festa será o lançamento da toada “Tom Caprichoso”, composta por David Batista, Julianne de Sá e Stephanie Moreira.

“’Tom Caprichoso’ foi a forma que encontramos para demonstrar o sentimento que temos pelo boi azul e branco de Parintins. Ser Caprichoso é algo inexplicável. Esse sentimento nos inspira e torna fácil escrever poesias”, explicou um dos compositores, David Batista.

A apresentação do evento também fica a cargo do jornalista e compositor David Batista. A blogueira mirim Layza Bernardo (@layza.bernardo) também confirmou presença e promete abrilhantar o evento com sua beleza e simpatia.

“Somos entretenimento e poder colaborar, mesmo que de forma indireta, com cultura como um todo, é sempre importante”, destacou o proprietário do flutuante, Darlison Montenegro. “O Calliente é abençoado por estar localizado em uma área onde podemos contemplar a natureza, e esperamos que esse cenário favoreça e dê mais inspiração ao artista”.

Durante a transmissão, serão obedecidos todos os protocolos de biossegurança determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Só poderão estar presentes pessoas que já foram vacinadas, e o uso de máscaras permanece obrigatório.

Elvis Pinheiro

Fã de Djavan e Jorge Vercilo, o artista Elvis Pinheiro começou a carreira tocando violão no Grupo Kuarup e, ao longo de sua trajetória, já passou por várias outras bandas de variados estilos.

O pontapé na carreira solo veio do incentivo de dois amigos, Clécio Brasil e Edhu Oliveira, que também são cantores. Clécio e Edhu farão uma participação especial durante a live.

