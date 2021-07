Claudio Santoro abre audições para o Balé e curso de Teatro Musical

O Balé Jovem Claudio Santoro desenvolve técnicas de balé clássico e dança contemporânea voltadas para jovens de 13 a 28 anos. | Foto: Divulgação

Manaus - O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre, nesta quarta-feira (14), audições para o Balé Jovem e para o curso de Teatro Musical. O link para as inscrições ficará disponível nas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), às 8h, com encerramento até às 17h do próximo domingo (18).

Nos links para as inscrições, os candidatos poderão acessar o regulamento com mais detalhes sobre as vagas. Para se inscrever, são necessárias algumas informações básicas, como nome completo, nome artístico/social, telefone, e-mail, escolaridade, além de autorização para uso de imagem e som pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e Secretaria de Estado de Cultura.

Balé Jovem

O Balé Jovem Claudio Santoro desenvolve técnicas de balé clássico e dança contemporânea voltadas para jovens de 13 a 28 anos. Serão selecionados até nove bailarinos da lista de classificados pela nota de pontuação, sendo quatro mulheres e cinco homens. O cadastro reserva também terá nove vagas.

A seleção será realizada por meio de audição presencial, onde será avaliado: o desenvolvimento técnico (execução e compreensão do movimento), musicalidade (percepção musical e ritmo) e performance (desenvolvimento artístico e domínio corporal).

Teatro Musical

Já o curso de Teatro Musical tem o objetivo de desenvolver jovens artistas nas técnicas de jazz dance, além de experimentações e espetáculos, despertando o interesse para manifestações artísticas e culturais. A faixa etária é de 13 anos a 29 anos. Serão selecionados até 20 alunos, com dez vagas para cadastro reserva.

A seleção será realizada por meio de duas fases: análise curricular (eliminatória) e audição (classificatória/eliminatória). A audição só será feita pelos candidatos aprovados na análise curricular.

Audições

A lista com os nomes, com datas e local para realização da prova prática será publicada no dia 23 de julho, até as 17h. Será classificado o candidato que alcançar a partir da nota mínima de 6 (seis) até a máxima de 10 (dez).

Os candidatos deverão comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário para o início das audições, portando documento oficial de identidade. Respeitando as normas do Ministério da Saúde será obrigatório o uso de máscara e distanciamento social no local.

Os resultados serão divulgados nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Liceu Claudio Santoro. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo número (92) 3232-2440.

*Com informações da assessoria

