Documentário de Chorão, do Charlie Brown Jr., estreia no Cine Casarão

Manaus - Após a pandemia do novo coronavírus, espaços culturais em Manaus fecharam as portas. Com a liberação gradual, os locais reabrem para o público com segurança e programações especiais.

Na semana do Dia Nacional do Rock, comemorado na terça-feira (13), o Cine Casarão, espaço alternativo dedicado à Sétima Arte, no Casarão de Ideias, recebe o documentário "Chorão – Marginal Alado" com estreia marcada para esta quinta-feira (15), às 16h30.

O documentário, dirigido por Felipe Novaes, retrata a vida e a carreira do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr.

Além de depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional e imagens de arquivo, o filme acompanha a história de uma das estrelas do rock mais importantes do Brasil. Chorão viveu duas décadas de sucesso nacional e internacional, cheios de momentos polêmicos, até sua morte prematura, por overdose de drogas, em 2013.

Ainda na quinta, às 18h30, o público poderá conferir outra estreia: "Chão", de Camila Freitas. O longa apresenta uma visão da rotina cotidiana do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se divide entre cultivar a terra, ativismo político e conversar sobre como seria um futuro melhor.

Reexibições

Na grade de programação do Cine Casarão, o público poderá rever na quarta-feira (14), "Druk", às 16h30 e "Chico Ventania Também Queria Ter um Submarino’" às 18h30. Na sexta-feira (16), é a vez de rever "Fale Com As Abelhas", às 16h30, e "Chorão", às 18h30.

No sábado (17), será reexibido "Chorão" às 16h30 e "Chão", às 18h30. No domingo (18), é a vez de "Druk", às 16h30 e "Chorão", às 18h30. Os ingressos para todas as sessões podem ser adquiridos de antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).





Protocolos

A sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

