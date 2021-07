Marcella Bártholo estreia na websérie “Condomínio do Barulho”

Sucesso entre os anos de 2013 a 2016, a série retorna contando a história de antigos e novos personagens | Foto: Divulgação

Marcella Bártholo ganhou os holofotes do Brasil após participar de musicais e uma disputa nacional de cantores. Desde então, brilha nas telinhas do país.

Desta vez, a atriz e cantora amazonense estreia, em breve, na websérie nacional “Condomínio do Barulho”, no Youtube.

Sucesso entre os anos de 2013 a 2016, a série retorna contando a história de antigos e novos personagens, incluindo a empresária Giovana, interpretada por Marcella Bártholo. A atriz ressalta que está feliz em integrar o elenco da série.

" Assim que recebi o convite, aceitei na hora. A série é um sucesso, com muitos fãs que acompanham desde o início da história " Marcella Bártholo, atriz e cantora

A personagem Giovana, vivida por Marcella Bártholo, é empresária da personagem principal da série, Milla, interpretada pela atriz Giulia Ayumi. Marcella explica que Giovana é um pouco desorganizada, mas muito divertida. “Espero que as pessoas gostem e acompanhem a nova temporada”, destacou.

“Condomínio do Barulho” é produzido pela Atuacine e conta com roteiro de Raphael de Carvalho, direção de Luana Carvalho e Miguel Nader, e direção de fotografia de Ricardo Lima.

A série retrata o dia a dia e as aventuras de um grupo de crianças. Na nova fase, já adolescentes, eles viverão novas histórias e vão interagir com diferentes personagens.







Também fazem parte do elenco Julia Farsette, Elvis Irie, Sieg Krysthal, Dorgival Júnior, Victor Aguiar, Raphael Carvalho, Julia Iris, Etânia Gave, Joshua Junqueira, Taine Santos, Gabi Lie, Lara Sartori, Gabi Amaral, Hevellin Moreno, Bia Xavier, Alexandre Vaz, Gabriel Portilho, Victor Vaz, Laisa Yamate, Alana Ghisolfi, Ryla Stepka, Tatá Sotão, Rachel Castello, Nathalia Cozac e Vinicius de Costa.

Lançamento de EP

Em janeiro deste ano, Marcella lançou seu novo trabalho musical. O EP recebeu o nome de uma das canções do álbum, “Universo”. As músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais e conta com cinco canções inéditas e autorais.

Ela conta que está nos seus planos realizar uma turnê de apresentação do novo EP, mas não agora, devido à pandemia de coronavírus. “Quero muito poder encontrar o público e apresentar as minhas músicas”, frisou.

