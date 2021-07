Em Manaus, Authentic Conference 2021 terá atrações nacionais; confira

| Foto: Divulgação

MANAUS - Em sua terceira edição, o Authentic Conference 2021, a maior conferência cristã do Norte do Brasil, acontece em Manaus nos dias 8 e 9 de outubro. O evento tem o objetivo de reunir pessoas que não necessariamente frequentam uma denominação e também membros de igrejas evangélicas da região.

Com o tema “History Makers”, que significa “Feitores da História”, a conferência será realizada no auditório Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio - N° 1655, bairro Japiim, Zona Sul da capital.

Obedecendo os protocolos de prevenção à Covid-19, a Authentic Conference 2021 terá a capacidade de público reduzida e a participação de pregadores locais e nacionais, entre eles Felippe Valadão, Lu Alone, Milvane Oliveira, Jonatas Câmara, Ana Lúcia Câmara, Luciana Freire, Tulio Ferreira, Naiane Câmara. Além das bandas Central 3 e Authentic Worship.

“Com a pandemia a organização teve preocupação de fazer uma redução severa no público, tendo em vista que o Amazonas ainda está em fase de vacinação. Com o atual cenário, serão disponibilizadas apenas duas mil vagas. Número muito inferior às edições anteriores”, explicou Luciana Freire, uma das idealizadoras do projeto.

| Foto: Divulgação

“History Makers”

“O tema da conferência será apresentado com a intenção de fazer com que o jovem entenda sua responsabilidade de fazer algo de relevância na sociedade e espalhar o evangelho na Terra e fazer história.”, pontuou a organizadora.

Ingressos à venda

Aqueles que desejarem obter os ingressos para a Authentic Conference 2021, podem optar pelo site https://linktr.ee/authenticinjesus ou nos pontos de venda na agência Studio 3 e livraria Logos, ambas localizadas dentro do complexo Canaã, na avenida Rodrigo Otávio, Japiim, e no quiosque Dindin Manaós, no UAI Shopping São José, na Zona Leste.

| Foto: Divulgação

Há também a opção de adquirirem entradas no evento por meios de voluntários do projeto, que fazem as vendas em alguns bairros da capital. Mais informações sobre essa modalidade de compra podem ser conferidas no perfil do Instagram @authenticinjesus .

Valores

Plateia 1º Lote - R$ 70(reunindo caravana de 10 pessoas a unidade fica por R$ 50)

VIP 1º Lote - R$ 150, com direito a brindes, entrada exclusiva e área frontal, entrada especial, 150, (em caravana fica a R$ 140).

| Foto: Divulgação

O que é o Authentic?

O Projeto começou no ano de 2018 em uma pequena reunião às sextas-feiras, que acontece até hoje, e se tornou um grande projeto de unidade de igrejas, com a participação de pessoas de todas as denominações.

O Authentic não é apenas um lugar de encontro, mas sim onde pessoas de todas as igrejas (independente da placa denominacional) se reúnem para simplesmente adorar ao Senhor e como consequência, transformar nossa cidade e a nação.

*Com informações da assessoria

