Em Manaus, evolução do sexo feminino ganha destaque em exposição

Manaus (AM) - Você sabia que, na história da evolução humana, as mulheres foram responsáveis não apenas pelo desenvolvimento de ferramentas como também participavam de muitas batalhas? Estas e outras histórias sobre o papel das mulheres na trajetória evolutiva da nossa espécie estão na exposição “Viagem Ancestral”, que terá lugar no Manauara Shopping, de 1º de julho a 1º de agosto, com entrada gratuita.

Desenvolvida pelo artista argentino Daniel Williams, a mostra as coloca como protagonistas na trajetória evolutiva da humanidade e coloca o sexo feminino em um papel central para desenvolvimento da raça humana.

" As mulheres foram as responsáveis por desenvolver certas tecnologias que foram fundamentais para o desenvolvimento humano. Há estudos que mostram que as mulheres fabricaram ferramentas, como flechas, anzóis, arpões e mesmo agulhas para costurar roupas que deram condições aos seres humanos de resistir ao frio. " Daniel Williams, artista argentino

Explica Daniel, que há 25 anos trabalha no desenvolvimento de réplicas humanas para museus de todo o mundo.

Segundo o criador, as réplicas de seres humanos extintos são feitas a base de material biodegradável e elaboradas na “medida exata que tinha quando estavam vivos e habitavam o planeta”.

De acordo com o produtor da exposição, o colombiano Raul Aldana, “Viagem Ancestral” já estreou em 2020 Colômbia e chega ao Brasil com grande expectativa de público.

" Nós escolhemos realizar a mostra em um shopping porque é uma maneira de ir até o público, sem esperar que o público vá até o museu " Raul Aldana, produtor da exposição

Segundo o criador, as réplicas de seres humanos extintos são feitas a base de material biodegradável e elaboradas na “medida exata que tinha quando estavam vivos e habitavam o planeta”. | Foto: divulgação





No Dia Mundial do Rock, conheça detalhes do gênero musical