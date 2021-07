Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista reabre em Manaus

A biblioteca vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h | Foto: Divulgação Semcom





Manaus (AM)- A capital amazonense é repleta de espaços culturais disponíveis aos turistas e moradores da cidade. Teatros, galerias, exposições artísticas e musicais movimentam a cultura local.

A Biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista, restaurada na gestão do prefeito Arthur Neto, no Centro de Manaus, foi reaberta pela Prefeitura de Manaus, na manhã desta quinta-feira (15), com o lançamento do livro “Céu e flor – o romance de dona Theresa”, do poeta Elson Farias.

A biblioteca vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, com agendamento prévio pelo e-mail [email protected], em virtude da pandemia da Covid-19.

Reabertura

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, reabrir as portas da biblioteca municipal transmite uma mensagem: a cultura está em cena na administração do prefeito David Almeida.

" Entendemos a situação difícil que a humanidade enfrentou nos últimos meses, o saldo dessa pandemia nos deixou no negativo e precisamos seguir para o positivo, alimentar-nos de amor, de afeto, de cultura, de arte, ressurgir como uma fênix " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

Presente ao evento, o presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tenório Telles, disse que a biblioteca é um farol, um espaço de luz, principalmente para a juventude. “Porque o conhecimento, os livros, têm o poder de transformar a vida das pessoas”, ressaltou.

Com um espaço dedicado à leitura, a biblioteca municipal foi reaberta ao público com os cuidados e segurança, para evitar a propagação do novo coronavírus, e contou com a presença de um dos escritores mais importantes da literatura do Amazonas, Elson Farias, que falou sobre a sua vida literária e, também, autografou sua mais recente obra, que faz parte dos ciclos de romances de sua autoria sobre temas voltados para a realidade amazônica.

Construído a partir da perspectiva da personagem dona Theresa, o narrador reflete no livro sobre a alma feminina e sua forma de ver o mundo, destacando suas impressões, sentimentos e sua coragem para enfrentar as adversidades da vida.

" Estou feliz com a homenagem. Não havia lugar melhor para lançar essa mais recente obra, que é um esforço em colaboração à cultura do nosso Estado e da nossa cidade. Aqui é a casa do livro. A biblioteca é a grande guardiã da palavra, da poesia, da prosa, da história, do romance " Elson Farias, escritor

Biografia

Nos últimos 20 anos, o escritor enveredou pelo caminho do romance | Foto: Divulgação Semcom

Elson Farias é poeta, romancista e escritor de literatura infantojuvenil. Faz parte da geração de autores que fundou, em 1954, o mais importante movimento cultural da história do Amazonas, o Clube da Madrugada.

Nascido em 1936, construiu uma história das mais produtivas da literatura do Amazonas, com obras fundamentais para o desenvolvimento cultural, como “Barro verde”, sua obra de estreia de 1961; “Estações da várzea”, de 1963; “Romanceiro”, lançado em 1965. Esses livros se tornaram marcantes na poesia amazonense.

Nos últimos 20 anos, o escritor enveredou pelo caminho do romance, com destaque para uma série de narrativas de temática amazônica, como “O adeus de Diana”, “O comandante”, “Tauacuéra – a cidade desaparecida” e a “Ilha do risco”.

