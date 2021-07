Hospital 28 de Agosto recebe o projeto ‘Terapia da Toada’, em Manaus

| Foto: Sephora Melo/HPS 28 de Agosto

MANAUS - O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto recebeu, na quarta-feira (14), o projeto “Terapia da Toada”, proporcionando música e arte para pacientes, acompanhantes e servidores. A ação integra o programa Arte + Cultura = +Saúde, que tem o intuito de levar atividades culturais para unidades hospitalares.

“Nós trouxemos o ‘Terapia da Toada’ como uma maneira de homenagear os profissionais de saúde, mas também trazer um pouco de alegria e relaxamento para os usuários que estão aqui, tanto os pacientes quanto os acompanhantes”, ressaltou o secretário executivo de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Silvio Romano.

O projeto é conduzido pelo cantor de toadas Carlos Batata que, acompanhado dos músicos Antonio Fonseca e Marcos Batata, percorreu os corredores e enfermarias da unidade, tocando sucessos dos bumbás Garantido e Caprichoso que marcaram época. Por onde passavam, eram recebidos com alegria e muita emoção por todos.

Batata contou sobre a satisfação de levar o projeto para as instituições da capital, levando cultura e conforto aos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. “Eu concebi o projeto na intenção de poder ajudar, junto com os nossos super-heróis da saúde. Estou muito agradecido ao Governo que viabilizaram para que o projeto acontecesse”, disse.

| Foto: Sephora Melo/HPS 28 de Agosto

" É com imensa alegria que o 28 de Agosto recebeu a ‘Terapia da Toada’, que trouxe um pouco de alegria e conforto aos nossos funcionários e pacientes que viveram em janeiro e fevereiro momentos de tanta dor, trazendo um pouquinho de acalento " Júlia Marques, diretora do Hospital 28 de Agosto

Experiências

O HPS 28 de Agosto foi a sexta instituição a receber as apresentações do projeto “Terapia da Toada”, que teve seu lançamento feito em abril deste ano no HPS João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Instituições como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Centro de Atenção Psicológica (CAPs) também já receberam a iniciativa cultural.

A proposta do projeto é realizar apresentações da “Terapia da Toada” em todas as unidades de saúde de forma periódica e em datas sazonais.

*Com informações da assessoria

