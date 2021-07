Iranduba é palco de circuito cultural até sábado (17); confira

| Foto: Divulgação

O circuito cultural “O Cavaleiro da Armadura de Sol” ‘invade’ Iranduba levando espetáculo, debates e oficinas de formação e fomento à pesquisa e produção teatral. Idealizado pela atriz, diretora de teatro e produtora cultural Ana Cláudia Motta, o projeto segue até sábado (17) com acesso gratuito e respeitando todos os protocolos sanitários referentes à pandemia da Covid-19.

Confecção e Manipulação de Bonecos, Teatro de Objetos e Montagem de Espetáculos com Formas Animadas compõem a lista de oficinas, ministradas pelo ator, diretor de teatro, cenógrafo, aderecista e bonequeiro Hely Pinto. Já o destaque do circuito – contemplado pelo edital Prêmio Encontro das Artes 2020/ Lei Aldir Blanc, promovido pelo Governo do Amazonas (por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas) e pelo Governo Federal (por meio da Secretaria Especial da Cultura) – fica por conta do espetáculo homônimo.

Destinada a todos as faixas etárias, a comédia traz três saltimbancos/contadores de histórias, que se encontram coincidentemente no mesmo lugar e começam a contar a história de um cavaleiro preso em sua própria armadura. Sem conseguir se libertar pelos meios tradicionais, ele é obrigado a partir em uma jornada que acontece dentro de si mesmo, a mais difícil de todas as suas aventuras.

Segundo Ana Cláudia – que também responde como diretora da atração –, o espetáculo fala sobre as máscaras sociais criadas pelo ser humano para atender às expectativas alheias. “Sendo seres sociais, o ser humano tem a necessidade de ser aceito, valorizado, reconhecido pelo outro e a busca por este ‘valor social’ muitas vezes nos custa o distanciamento de nós mesmos”, destaca.

O objetivo da peça é mostrar que as pessoas devem se despir dessas ‘armaduras’ para viverem suas próprias essências. Ao final de cada apresentação, os apaixonados pelo mundo do teatro podem participar de um debate com a diretora e com o elenco para falarem justamente sobre suas vivências.

Parcerias Essenciais

Em junho, Rio Preto da Eva também foi palco do projeto, que conta com o apoio da Associação ArtBrasil, do Centro Cultural Barravento e das Prefeituras Municipais. Essa parceria tem contribuído para a adesão da população à proposta, com respeito ao limite máximo de participação.

“Esse apoio é fundamental para incentivar o interesse da população, sempre contando com todos os cuidados necessários – uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social –, em virtude da pandemia da Covid-19”, pontua Ana Cláudia.

De acordo com a produtora cultural, a expectativa é que, assim como no outro município, essa iniciativa em Iranduba – que também tem apoio da Associação de Mulheres Jasmin do Estado do Amazonas – resulte em um encontro com fomento das atividades culturais, reflexão, debate. “A gente quer ter acesso ao que o município produz de arte e cultura e conseguir promover uma troca de experiências, porque, com certeza, temos muito a aprender com ele e também a contribuir. Muitas vezes nem conseguimos atingir a periferia de Manaus e, quando conseguimos apoio para ir além e chegar aos municípios do interior do Amazonas, é uma grande satisfação. Acredito que o sonho de todo o artista é ver seu projeto bater asas e voar”, enfatiza.

