Projeto divulga histórias de artistas atuantes e influentes no AM

Manaus - A cultura amazonense é movimentada, principalmente, por artistas incansáveis e que amam o que fazem. Por isso, o projeto intitulado “AjuriArtes” realizará 10 mini documentários, um site e dez reportagens sobre artistas e “fazedores culturais” de várias áreas que atuam no Amazonas.

O projeto foi um dos contemplados pelo prêmio Feliciano Lana, realizado via Lei Aldir Blanc. Após o lançamento da primeira edição, que deve ocorrer ainda no segundo semestre de 2021, os conteúdos serão disponibilizados gratuitamente pela internet e em eventos.

Mesmo com os desafios por conta da pandemia da covid-19, a produção ocorreu em Manaus | Foto: Divulgação

Ao todo, dez profissionais da cultura foram selecionados para a edição. Eles concederam entrevistas e participaram de ensaios fotográficos entre janeiro e março de 2021, em Manaus, no Amazonas. Os participantes relataram suas histórias, mostraram obras, revelaram anseios e perspectivas.

A palavra ajuri quer dizer mutirão, ajuda mútua, mistura, união. O AjuriArtes é uma iniciativa nascida, justamente, do desejo (ou sentimento de necessidade) de usar o audiovisual, jornalismo e fotografia para divulgar quem faz a arte acontecer na Amazônia.

O projeto foi idealizado pelo jornalista e produtor cultural Leandro Tapajós. Como resultados, um portal de internet e um canal na plataforma de vídeos Youtube receberão os conteúdos sobre os artistas e produtores selecionados.

Compõem o primeiro “mutirão” amazônico das artes:

Deborah Erê (Arte urbana e tattoo)

Dudu Brasil (Música e cultura popular)

Gabriel Mar (Literatura)

João Fernandes (Produção e gestão cultural)

Kevin Peres (Dança e produção cultural)

Olívia Amores (Música)

Ricardo Oliveira (Fotografia)

Rod Castro (Cinema)

Taciano Soares (Artes cênicas)

Turenko Beça (Artes plásticas e visuais)

A primeira edição do AjuriArtes foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

Produção

Mesmo com os desafios por conta da pandemia da covid-19, a produção ocorreu em Manaus, no Amazonas, durante o primeiro semestre de 2021.

" Na verdade, foi bem difícil conseguir desenvolver o projeto durante o primeiro semestre de 2021 por conta da evolução da pandemia. Chegamos a ter artistas que iriam participar da primeira edição do AjuriArtes, mas que acabaram não vencendo a luta contra a Covid. Penso que fazer essa entrega de mais um projeto nosso via lei Aldir Blanc, além de levar arte para a população em geral, é uma forma de fazer homenagem aos que se foram e também colaboraram fazendo cultura na nossa Amazônia " Leandro Tapajós, jornalista e produtor cultural

Além da direção, curadoria e edição do jornalista Leandro Tapajós, o AjuriArtes conta com a atuação de outros profissionais ligados à cultura.

Entre os colaboradores do projeto estão os fotógrafos Marcelo Ramos e Rodrigo Valle. Eles fizeram ensaios fotográficos exclusivos com cada um dos 10 selecionados. As produções renderam dezenas de fotografias que estarão disponíveis em breve.

Entre os colaboradores do projeto estão os fotógrafos Marcelo Ramos e Rodrigo Valle | Foto: Divulgação

O trabalho de reportagem é dos jornalistas Camila Henriques, Diego Toledano e Silvio Lima. A produção audiovisual é da Lume Criativa, com realização assinada pela Guerreiro Tapajós – Comunicação, Cultura e Eventos.

" Reunimos um time de profissionais da fotografia, escrita e produção cultural para realizar a curadoria e os conteúdos. Neste trabalho acabamos encontrando pérolas como um coreógrafo que movimenta uma cidade do interior e faz um trabalho com a dança que já ajudou dezenas de jovens. Tem ainda detalhes da história de nomes reconhecidos, como o Turenko Beça. Independente disso, todos os selecionados têm em comum o talento e são guerreiros que batalham pela cultura no Amazonas. Por isso, acredito que o público precisa conhecer mais sobre eles e muitos outros que podem ser selecionados nas próximas edições " Leandro Tapajós, produtor do projeto

Os ensaios e grandes reportagens sobre os artistas estão prontos, já os documentários seguem em fase de finalização.

A previsão é que o lançamento oficial do projeto ocorra ainda em 2021 e os conteúdos - além de disponíveis na web - sejam vistos em alguns eventos futuros.

