Renan Freitas lança o livro "Amazônia: apontamentos de História Oral"

De acordo com a organizadora do livro Tatiana Pedrosa, o livro nasce do desejo de apresentar artigos inéditos sobre trabalhos de História Oral na Amazônia | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - A pandemia não impediu a criação e produção de escritores amazonenses. O escritor Renan Freitas Pinto lança o novo livro intitulado "Amazônia: apontamentos de História Oral"

Para marcar o lançamento, a Editora Valer realiza neste sábado (17), às 10h, uma nas redes sociais para apresentar a obra. O lançamento contará com a presença de convidados ilustres em um bate-papo com a coordenadora do PPGICH/UEA Lúcia Marina Puga e Neiza Teixeira filósofa e coordenadora editorial da Editora Valer.

De acordo com a organizadora do livro Tatiana Pedrosa, o livro nasce do desejo de apresentar artigos inéditos sobre trabalhos de História Oral na Amazônia, dentro de um viés interdisciplinar e que permita dialogar com o passado e presente na região amazônica e com conceitos que nos propiciariam um olhar diferenciado para o futuro.

Segundo Tatiana Pedrosa, a ideia do livro se deu um pouco antes e foi concluído na pandemia.

" Acredito que é uma vitória lançarmos um livro cujo registro equivale a um documento feito com sucesso sobre a História Oral na Amazônia " Tatiana Pedrosa, organizadora do livro

Professor Renan possui grande importância para a literatura da Amazônia. Ele conseguiu lançar importantes obras regionalistas, de cunho acadêmico-cientifico, chamando atenção para objetos e sujeitos importantes para a região: Terra, gente, cultura, língua. Tudo dentro de uma crítica social contundente e que foram extremamente importantes para a pesquisa na região.





Renan Freitas Pinto é autor da obra | Foto: divulgação

Na obra, é possível encontrar autores originários de vários Estados, com profundos conhecimentos sobre o universo amazônico. Esses pensadores abordam temas, lugares e pessoas em contextos culturais e sociais. Além dessa contribuição, registramos o dialogo transdisciplinar, essencial para o conhecimento e para formularmos estratégias que possam beneficiar a todos os habitantes da Amazônia.

Sobre o autor

Professor titular da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); pesquisador visitante nacional Sênior da Capes no PPGICH/UEA. Doutor em Ciências Sociais (PUC/SP). Autor de A sociologia de Florestan Fernandes e A viagem das ideias. Organizador com Élide Rugái Bastos dos três volumes de Vozes da Amazônia. Organizador com Edna Castro de Decolonialidade & Sociologia na América Latina

*Com informações da assessoria

