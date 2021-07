Museu Judiciário deve ser instalado no Palácio da Justiça em Manaus

visita técnica ao Centro Cultural Palácio da Justiça | Foto: Chico Batata

Manaus (AM) - Representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Sec) realizaram na manhã desta quarta-feira (14) uma visita técnica ao Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado no Centro de Manaus, para discutir detalhes da instalação do Museu do Judiciário no espaço.

"A visita teve o propósito do Poder Judiciário se integrar ao espaço onde, em breve, será instalado aqui no Palácio da Justiça, o Museu do Judiciário do Amazonas. Além disso, teve a intenção de alinharmos com o cerimonial da Secretaria de Estado da Cultura uma sessão solene do Tribunal Pleno como parte das comemorações dos 130 anos do Poder Judiciário do Amazonas", informou Chrystiano Lima e Silva, secretário-geral de Administração do TJAM.

Mantendo a História

Segundo o secretário de Cultura Marcos Apolo Muniz, "a visita técnica teve o objetivo de mostrar, in loco, de que forma se está mantendo a história do Tribunal, a parte do mobiliário, a conservação do prédio em sí e alguns elementos importantes para o relato desses fatos. E a partir do que foi visualizado, vamos aguardar essa apresentação do que mais pode ser acrescido a esse acervo, para dialogarmos tecnicamente de como expôr esse material para a população".

Acervo

Para o gerente-geral do Arquivo do Tribunal de Justiça do Amazonas e secretário da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do TJAM , Pedro Souza Neto, a institucionalização do Museu do Judiciário vai tornar possível publicizar os grandes casos da Justiça amazonense, por exemplo.

O Museu terá exposições com processos históricos, objetos do Tribunal e material de vídeo de divulgação como o Projeto Memória, que foi recentemente lançado, para que se possa trabalhar a questão do audiovisual e o meio físico para os futuros visitantes.