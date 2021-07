“Chapéu de Palha” lança videoclipe gravado em Novo Airão, no AM

Giovanna e Helder se conheceram quase que no mesmo tempo que decidiram por unir suas vozes | Foto: Demi Brasil

Manaus (AM)- O duo amazonense que vem conquistando o país, “Chapéu de Palha”, lança o videoclipe de “O amor do mundo inteiro” nesta sexta-feira (30).

O single vem após o lançamento do EP “Eu”, mostrando o amadurecimento musical do projeto formada por Giovanna Póvoas e Helder Cruz.

Dirigido e produzido por Ramon Ítalo e Dan Stump, o videoclipe retrata toda a leveza e suavidade da dupla.

As imagens foram captadas em Nova Airão, região metropolitana de Manaus, onde o duo foi formado. O single será lançado pelo selo FO/GO, em colaboração com a Ingrooves (distribuidora da Universal Music). A produção é de Viktor Judah, parceiro musical de longa data da dupla “Chapéu de Palha”.

Veja aqui o lançamento:

O amor do mundo inteiro (Chapéu de Palha)Composição de Helder CruzLetra:Já faz um tempo que eu tô pra te dizerQue essas borboletas não querem passarE que a c... | Autor: Chapéu de Palha





Sobre a dupla

Giovanna e Helder se conheceram quase que no mesmo tempo que decidiram por unir suas vozes e talentos, mas ainda faltava um nome para o que estavam criando.

Giovanna foi quem solucionou este problema. No início de 2019, uma amiga dela começou a cursar agronomia na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e os calouros deveriam usar um chapéu de palha durante todo o dia por conta do trote.

Achando algo incrível, mesmo não sendo do curso, Giovanna entrou na brincadeira e usou chapéu de palha para acompanhar a amiga. Certo dia, ela questionou Helder.

“Você escutaria uma banda que se chama Chapéu de Palha?”. Com a resposta positiva do companheiro de duo, oficializaram, assim, Chapéu de Palha como nome do projeto.

O duo começou publicando, em gravações amadoras, suas composições com voz e violão na plataforma SoundCloud. Em maio, foram convidados pelo produtor musical e integrante da banda República Popular, Viktor Judah, gravaram em homestudio o primeiro trabalho profissional de sua carreira.

O EP "Eu", que conta com seis faixas, foi lançado dia 27 de setembro de 2019 e se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

O single “O amor do mundo inteiro”, lançado no dia 30 de julho, mostra a maturidade que a dupla adquiriu ao longo dos anos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grife indígena desfila em passarela do Brasil Eco Fashion Week