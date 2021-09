Indígena do AM é 1ª artista com obra no maior museu do Brasil

A obra Nepũ Arquepũ foi produzida em 2019 | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Em 2021, a artista visual Duhigó será a primeira mulher indígena do Amazonas a ter uma obra adquirida para o acervo do maior museu de arte do Brasil e do Hemisfério Sul: o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).

Fruto de uma doação do casal Mônica e Fábio Ulhoa Coelho, a obra de Duhigó intitulada Nepũ Arquepũ (Rede Macaco, na língua Tukano) está em exibição na sede do MASP, em São Paulo, dentro da mostra Acervo em Transformação: doações recentes, e ficará em cartaz até fevereiro de 2022.

A obra Nepũ Arquepũ, produzida em 2019, no tamanho de 185,5 x 275,5 cm, em tinta acrílica sobre madeira narra o ritual de nascimento de um bebê Tukano e a rede como “testemunha ocular” desta cena da memória afetiva de Duhigó.

A obra já é conhecida dos brasileiros pois participou da Exposição itinerante "Vai Vém", nos Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte entre os anos de 2019 e 2020.

Duhigó é representada pela Manaus Amazônia Galeria de Arte empresa que agencia a carreira da artista no mercado nacional e internacional.

A artista possui carreira de 16 anos de atuação nas artes plásticas, com suas inspirações, desafios como artista indígena e planos para o futuro após a chegada de sua obra ao MASP.

