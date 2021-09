Música clássica é atração desta semana no Casarão de Ideias

Entre as atrações está a soprano Dhijana Nobre | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Nesta quinta-feira (2), a partir das 19h, o Casarão de Ideias, no Centro de Manaus, abre suas portas para mais uma edição da ocupação ‘Casarão de Ideias: Um Lugar Para Todas as Artes’.

Desta vez, o espaço cultural recebe a apresentação ‘Recital de Árias e Duetos de Ópera’. A entrada, que é gratuita, conta com ingressos limitados que podem ser reservados no linktr.ee/casaraodeideiasam .

O repertório será composto por várias de óperas | Foto: Divulgação

Entre as atrações estão a soprano Dhijana Nobre, o barítono Luiz Carlos Lopes e o pianista e maestro Hilo Carriel.

" O trio é bastante conhecido na cidade pelo talento e pela apresentações memoráveis. Estamos muito felizes em saber que o Casarão contará com uma noite única e que, certamente, será inesquecível " João Fernandes, diretor do espaço cultural

O repertório será composto por várias de óperas como ‘As Bodas de Fígaro’ e ‘Don Giovanni’, ambas de Wolfgang Amadeus Mozart; ‘Manon Lescaut’ e ‘La Bohème’, de Giacomo Puccini e ‘Orlando’, de Georg Friedrich Händel.

A ocupação ‘Casarão de Ideias: Um Lugar Para Todas as Artes’ é patrocinada pela Lei Aldir Blanc | Foto: Divulgação

A ocupação ‘Casarão de Ideias: Um Lugar Para Todas as Artes’ é patrocinada pela Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (Sec).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'O Corvo’ unirá música e animação no 23º Festival Amazonas de Ópera

'Musicando' abre inscrições gratuitas para aulas de música on-line