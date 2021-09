Prefeito David faz campanha por cantora de Manaus no “The Voice Kids”

O vencedor da etapa será definido por votação popular | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM)- A cantora manauara Izabelle Ribeiro, 14 anos, cantou e encantou os jurados e o público ao se apresentar no programa “ The Voice Kids ”, organizado pela Rede Globo. A representante do Amazonas recebeu o apoio do prefeito de Manaus, David Almeida, que pediu a adesão da população da cidade na campanha para que a jovem consiga avançar para a semifinal da competição.

A jovem participará das quartas de final da competição no próximo dia 12 de setembro. O vencedor da etapa será definido por votação popular.

A cantora sonha com o título na competição | Foto: Reprodução

" Tive a honra de conhecer pessoalmente esse jovem talento da nossa cidade, que é a Izabelle. No próximo dia 12, ela terá mais um desafio no programa e conto com a ajuda de todos os manauaras nessa campanha. Precisamos votar e incentivar nossa cantora. Izabelle está representando todo o Estado e levando as nossas raízes para o mundo " David Almeida, prefeito de Manaus

Questionada sobre a emoção de representar o Amazonas na disputa, Izabelle disse estar realizando um sonho, mas adiantou que ele só estará completo com o título.

" É muita emoção e também é um sonho que está se realizando. É muito emocionante também chegar nas quartas de finais. Aprendi e continuo aprendendo muito. O público pode esperar que vou representar muito bem o nosso Estado, com muito orgulho e espero ir muito longe e ganhar esse programa. Fico muito feliz também de ver que tenho o apoio do prefeito David. Isso é algo muito bom. Estou muito grata " Izabelle Ribeiro, cantora

A amazonense segue na competição | Foto: Reprodução

Para conhecer mais do jovem talento da cidade de Manaus, os interessados precisam apenas acessar o seu perfil oficial no Instagram: @izabelleribeirooficial_.

Veja a apresentação da manauara no programa:

Veja o vídeo | Autor: Divulgação

Leia mais:

Raylla Aarújo lança EP editorial com 4 faixas inéditas